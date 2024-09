Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp về an nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến

Sáng 29/9, lễ an táng Phó Giáo sư Đặng Bích Hà được tổ chức tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Vũng Chùa là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ. Nghi lễ an táng diễn ra theo phong tục địa phương. Sau lễ an táng, rất nhiều người dân ở Quảng Bình và các địa phương khác đến viếng, bày tỏ niềm tiếc thương.

Sáng 29/9, tại Vũng Chùa - Đảo Yến diễn ra lễ an táng Phó giáo sư Đặng Bích Hà. (Ảnh: CTV)

Thay mặt gia đình, bà Võ Hòa Bình, con gái cả của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phu nhân Đặng Bích Hà chia sẻ: “Rằm tháng 8 năm nay là ngày gia đình chúng tôi có sự chia ly lớn - mẹ, bà, cụ chúng tôi – Phó Giáo sư Đặng Bích Hà đã về cõi người hiền".

Bà Võ Hòa Bình gửi lời cảm tạ đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, nhân dân và bạn bè quốc tế đã đến tiễn đưa, chia buồn với gia đình.

Các cơ quan đoàn thể đến viếng, dâng hương Phu nhân Đặng Bích Hà . (Ảnh: CTV)

Trước đó, chiều 28/9, lễ tang Phó Giáo sư Đặng Bích Hà đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Bà Đặng Bích Hà (SN 1928) tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Bà là con gái đầu của Giáo sư Đặng Thai Mai - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Viện trưởng đầu tiên của Viện Văn học Việt Nam.

Phó giáo sư Đặng Bích Hà an nghỉ bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: CTV)

Cuối năm 1946, đám cưới của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và bà Đặng Bích Hà tổ chức rất giản dị. Suốt hơn hai phần ba thế kỷ làm bạn đời, bên cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Đặng Bích Hà lặng thầm làm hậu phương vững chắc, cùng ông đi suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ cho đến khi ông về với thế giới người hiền.

Bà Đặng Bích Hà và Đại tướng Võ Nguyên Giáp có với nhau 4 người con là: Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc, Võ Điện Biên và Võ Hồng Nam.