Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu điều tra vụ cháy làm 4 người chết ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 244 của Thủ tướng về vụ cháy tại số nhà 56 thôn Đoàn Kết, đường Quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Vụ hoả hoạn xảy ra lúc 2h55 ngày 27/12 làm chết 4 người, bị thương 1 trẻ sơ sinh trong cùng gia đình.

Phó Thủ tướng chỉ đạo cứu chữa bé sơ sinh sống sót trong vụ cháy nhà ở Đắk Lắk

Hiện trường vụ cháy.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn và cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Y tế chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01 ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ cao.

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý Bộ Công an và các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 sắp tới.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn khiến anh D. và vợ là chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021) tử vong. Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, bé trai duy nhất sống sót mới được 26 ngày tuổi, nhập viện trong tình trạng bỏng độ 1,2 vùng mặt, kết mạc mắt đỏ và bị bỏng tại đầu và cổ. Hiện đang điều trị tại khoa Sơ sinh.