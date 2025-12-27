Cháy nhà, 4 người chết ở Đắk Lắk: Bé trai 26 ngày tuổi sống sót kì diệu

(VTC News) -

Sáng 27/12, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, cho biết ông có mặt tại hiện trường vụ cháy nhà khiến bốn người tử vong để nắm bắt tình hình, có hướng hỗ trợ, lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong.

Theo ông Hậu, cháu bé sống sót duy nhất đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).

"Về nguyên nhân vụ cháy và các thông tin liên quan, công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, chưa thể cung cấp" - ông Hậu nói.

Người nhà đang lo hậu sự cho các nạn nhân.

Theo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, bé trai duy nhất sống sót mới được 26 ngày tuổi, nhập viện trong tình trạng bỏng độ 1,2 vùng mặt, kết mạc mắt đỏ và bị bỏng tại đầu và cổ. Hiện đang điều trị tại khoa Sơ sinh.

Một lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Phú thông tin thêm, căn nhà bị cháy kinh doanh vật tư điện, nước và đóng kín cửa. Khi xảy ra vụ cháy, trong nhà có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên lửa bùng phát rất nhanh.

Ngay thời điểm xảy ra hỏa hoạn, người dân xung quanh đã ứng cứu nhưng không thể phá cửa sắt mà phải đục tường.

“Do lửa cháy quá nhanh, xảy ra trong không gian hẹp nên cháu bé sống sót cũng bị ảnh hưởng sức khỏe vì ngạt khí”, lãnh đạo này nói.

Hiện trường vụ cháy.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, cháu trai 26 ngày tuổi sống sót kì diệu là do người cha ôm vào lòng rồi chạy vào nhà tắm, đợi đến khi lực lượng chức năng cứu.

Như Báo điện tử VTC News thông tin, khoảng 2h55 rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 56, thôn Đoàn Kết, trên quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Vụ hỏa hoạn khiến anh D. và vợ là chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021) tử vong. Riêng bé trai 26 ngày tuổi bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.