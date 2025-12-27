Cháy nhà tại Đắk Lắk, 4 người chết: 1 chiến sĩ tham gia cứu hộ nhập viện cấp cứu

(VTC News) -

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã tiếp nhận, cấp cứu một chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tham gia cứu nạn trong vụ cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong, xảy ra tại thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú.

Chiến sĩ nhập viện là anh D.H.Đ. (sinh năm 1996), được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mệt, khó thở, thở rít sau thời gian dài tiếp xúc với khói độc tại hiện trường. Các chỉ số sinh tồn hiện ổn định, bệnh nhân đang được theo dõi ngộ độc khí CO.

Lực lượng PCCC ăn vội bữa sáng sau một đêm cứu người.

Theo bệnh viện, sức khỏe chiến sĩ này đang được các bác sĩ theo dõi sát, tiếp tục điều trị và chăm sóc để đảm bảo an toàn.

Cũng theo bệnh viện, trong số những người vào viện có 4 người được xác định đã tử vong ngoài viện gồm: Cháu H.B.L. (sinh năm 2021), anh H.K.D. (sinh năm 1990), chị T.T.K.N. (sinh năm 1997) và cháu H.B.H. (sinh năm 2011, cúng trú tại thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú). Người nhà đã xin đưa thi thể các nạn nhân về.

Hiện trường vụ cháy.

Riêng bé trai (26 ngày tuổi) là con của chị N. và anh D. nhập viện với chẩn đoán suy hô hấp độ 2; bỏng độ 1, 2 vùng đầu, cổ, lưng và hai mông, với diện tích 8%. Bé trai sơ sinh đang được theo dõi bỏng đường hô hấp; theo dõi nhiễm trùng huyết sơ sinh. Đến 6h sáng 27/12, cháu bé được tiên lượng bệnh nặng cần theo dõi sát.

Như Báo điện tử VTC News thông tin, khoảng 2h55 rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 56, thôn Đoàn Kết, trên quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong gia đình tử vong. Riêng bé trai 26 ngày tuổi sống sót kì diệu là do người cha ôm vào lòng rồi chạy vào nhà tắm, đợi đến khi lực lượng chức năng cứu.