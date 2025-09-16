Phó Thủ tướng: Mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đưa ra khi phát biểu kết luận cuộc họp chiều 16/9 với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng 9 tháng đầu năm và định hướng thời gian tới.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: VGP)

Với điều hành chính sách tiền tệ, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải kiểm soát hợp lý tiền gửi và tiền vay, cố gắng điều hành để giữ mặt bằng lãi suất tiền vay như hiện nay, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền của các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng cho vay bất động sản với tỷ lệ lớn.

Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tập trung thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sở hữu chéo; sử dụng vốn vay ngắn hạn cho vay dài hạn vượt quá quy định.

Với hoạt động quản lý thị trường vàng, Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu đối với mặt hàng vàng, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu vàng lậu; tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng.

"Đề nghị Ngân hàng Nhà nước mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng; nghiên cứu để thành lập sàn vàng; trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025 của Chính phủ...", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Giao nhiệm vụ cho Bộ Tài Chính, lãnh đạo Chính phủ lưu ý tập trung quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động vay margin (vay ký quỹ); kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; đôn đốc doanh nghiệp thanh toán trái phiếu đến hạn; tăng cường quản lý hóa đơn mua bán vàng; nghiên cứu vấn đề thuế đối với hoạt động mua bán, vàng, chống đầu cơ vàng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư, tăng niềm tin cho nhà đầu tư; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu; thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán dựa trên nền tảng bền vững của nền kinh tế…

Bộ Tài chính nghiên cứu vấn đề hỗ trợ vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển, tăng vốn điều lệ cho các doanh nghiệp.

Cũng theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp để đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại (phân khúc thấp) phù hợp với nhu cầu thị trường; nghiên cứu, triển khai các giải pháp để ngăn chặn, xử lý tình trạng làm giá, đầu cơ, lũng đoạn thị trường bất động sản.

Thị trường chứng khoán có chiều hướng tốt

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh một số khu vực chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan công an, cơ quan thuế trên địa bàn thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; các quy định về phòng, chống rửa tiền của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ.

Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND một số tỉnh, thành phố phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng, các chủ thể khác tham gia thị trường trong việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng… để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định, gây bất ổn thị trường.

Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND một số tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan công an, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố cử nhân sự tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đột xuất sẽ được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực triển khai trong thời gian tới.

Về quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ khẩn trương ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025 của Chính phủ. Trong đó hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng, đảm bảo các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhanh chóng tham gia thị trường vàng, sớm đưa Nghị định số 232/2025 vào thực tiễn.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Tài chính để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đồng bộ khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng trong nước.

Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trên địa bàn nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, không để giá vàng ảnh hưởng đến ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định vĩ mô.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay, gần đây, thị trường chứng khoán phát triển ổn định, có chiều hướng tốt; kỳ vọng sẽ được xem xét nâng hạng trong thời gian tới.

Bộ Tài chính cũng báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng chính sách thuế liên quan đến thị trường bất động sản.