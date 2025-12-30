Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phát triển doanh nghiệp có năng lực làm chủ công nghệ lõi

Xây dựng chính sách đặt hàng, mua sắm công đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Việt Nam. Cùng với đó, tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ có năng lực làm chủ công nghệ lõi; hình thành các doanh nghiệp lớn, đủ sức dẫn dắt thị trường trong nước và vươn ra khu vực và quốc tế… Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năm 2025 với chủ đề: “Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt”.

Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức ngày 30/12, tại Hà Nội, với mục tiêu là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi dậy năng lực sáng tạo trí tuệ Việt Nam và kết nối cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số để hình thành một hệ sinh thái mạnh, đủ sức dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Toàn cảnh sự kiện (Ảnh: Bộ KH&CN)

Giai đoạn 2020 - 2025, với định hướng Make in Viet Nam - thiết kế tại Việt Nam, sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - doanh nghiệp công nghệ Việt Nam từng bước khẳng định năng lực, vị thế và vai trò trong nền kinh tế số. Đến năm 2025, Việt Nam đã có hơn 2.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trên thị trường quốc tế.

Doanh thu toàn ngành ước đạt 198 tỷ USD, tăng gần 26% so với năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ số năm 2025 ước đạt 172 tỷ USD, tăng 1,7 lần so với năm 2020.

Doanh nghiệp công nghệ là lực lượng xung kích, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số: Mạng 5G đã phủ sóng tới 90% dân số; Tốc độ Internet di động của Việt Nam năm 2025 lọt vào top 20 thế giới... Đồng thời, các doanh nghiệp công nghệ đã thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, giao thông, môi trường, y tế, giáo dục.

Tuy vậy, tại diễn đàn, các chuyên gia cũng cho rằng, trong bối cảnh thế giới cạnh tranh ngày càng gay gắt, lợi thế không còn nằm ở lao động rẻ hay quy mô thị trường, mà ở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu. Quốc gia và doanh nghiệp nào làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, có khả năng thiết kế, kiến trúc, thuật toán và sở hữu trí tuệ thì quốc gia và doanh nghiệp đó sẽ giữ vai trò dẫn dắt.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Việt Nam cần một bước tiến mới cao hơn, khó hơn nhưng tất yếu hơn. Vì vậy, hôm nay chúng ta chính thức khởi động một giai đoạn mới. Make in Việt Nam to lead- sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt. Dẫn dắt không phải để dẫn đầu bằng mọi giá mà là để dẫn dắt ở những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế, có nhu cầu thực tiễn, có khả năng tạo khác biệt và tạo ra giá trị bền vững.

Make in Vietnam to Lead là sự chuyển dịch từ làm chủ sang tự chủ và dẫn dắt từ sản phẩm công nghệ lõi sang chuẩn mực từ giải pháp đơn lẻ sang nền tảng từ thị trường trong nước sang thị trường khu vực và thế giới”.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, sự đồng hành, ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương; sự tham gia tích cực của các tổ chức, người dân, doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Cũng theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã khẳng định: “Doanh nghiệp công nghệ là lực lượng xung kích, là hạt nhân của quá trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nền kinh tế số”. Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Giao dịch điện tử, Luật Dữ liệu, Luật Trí tuệ nhân tạo…; ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc biệt đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chính phủ cũng đã ban hành Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn, tạo không gian phát triển cho các doanh nghiệp công nghệ…

Đây là những cơ chế, chính sách có ý nghĩa quan trọng, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số nhanh, bền vững, trong đó phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp công nghệ là một trong những nội dung trọng tâm.

Để phát triển bền vững doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ KH&CN và các bộ, ngành cần khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Công nghệ cao, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Sở hữu trí tuệ… Sớm nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý hợp tác công - tư cho lĩnh vực công nghệ. Xây dựng cơ chế thử nghiệm trong lĩnh vực công nghệ cao; Xây dựng cơ chế đầu tư mạo hiểm.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển thị trường công nghệ trong nước, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Việt Nam: Xây dựng chính sách đặt hàng, mua sắm công đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Việt Nam; Khuyến khích các cơ quan quản lý nhà nước chuyển mạnh từ đầu tư công sang thuê dịch vụ công nghệ số trọn gói; Lan tỏa phong trào “Người Việt Nam ưu tiên sử dụng công nghệ số Việt Nam”.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ có năng lực làm chủ công nghệ lõi; hình thành các doanh nghiệp lớn, đủ sức dẫn dắt thị trường trong nước và vươn ra khu vực và quốc tế. Cơ chế, chính sách thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao và đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: Bộ KH&CN)

“Chúng ta đang đứng trước cánh cửa năm mới 2026, năm khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong kỷ nguyên ấy, không gian số sẽ là không gian phát triển mới và là không gian để trí tuệ Việt Nam tỏa sáng. Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có sứ mệnh lịch sử: Đưa Việt Nam từ một quốc gia đi sau, trở thành một quốc gia tiên phong trong kỷ nguyên số.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với thế và lực đã tạo dựng được sau 40 năm Đổi mới, chúng ta sẽ vững bước xây dựng một nền kinh tế số, xã hội số phát triển bền vững, toàn diện, bao trùm; cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ viết nên những câu chuyện thần kỳ, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ.

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Make in Viet Nam 2025) là diễn đàn chính sách, kết hợp không gian trưng bày hơn 50 sản phẩm công nghệ số do doanh nghiệp Việt phát triển.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Ban tổ chức cũng đã trao thưởng Giải thưởng Sản phẩm công nghệ Make in VietNam 2025 cho 47 sản phẩm công nghệ xuất sắc của các doanh nghiệp Việt.