FPT đặt mục tiêu triển khai trợ lý ảo, nền tảng AI tiếng Việt quy mô lớn từ 2026

Ngày 30/12/2025, tại Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năm 2025, Tập đoàn FPT công bố loạt cam kết phát triển các sản phẩm công nghệ “Make in Viet Nam”, trọng tâm là trợ lý ảo và mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, hướng tới phục vụ hàng chục triệu người dùng trong khu vực công và các lĩnh vực kinh tế then chốt.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT - cho biết, FPT đặt mục tiêu từ năm 2026 triển khai trợ lý ảo và nền tảng AI tiếng Việt ở quy mô lớn, ứng dụng thực tế trong hành chính công, tài chính – ngân hàng và bán lẻ. Theo ông, Make in Viet Nam không chỉ là khẩu hiệu, mà là lựa chọn chiến lược mang tính sống còn của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT - phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Cụ thể, FPT cam kết triển khai trợ lý ảo chăm sóc sức khỏe cho hệ thống Long Châu, dự kiến hỗ trợ tư vấn cho khoảng 10 triệu lượt người dân. Đồng thời, Tập đoàn sẽ phát triển trợ lý ảo phục vụ khối cơ quan hành chính, hỗ trợ hơn 100.000 cán bộ, công chức trong xử lý công việc và phục vụ người dân. Song song đó, FPT đặt mục tiêu đưa mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt vào thực tiễn với quy mô tối thiểu 100 tỷ lượt sử dụng, tập trung vào các lĩnh vực tài chính – ngân hàng và bán lẻ.

Trong tham luận với chủ đề “Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và vươn ra toàn cầu”, Tổng giám đốc FPT cho rằng việc làm chủ công nghệ lõi là ngã rẽ chiến lược không thể trì hoãn. Ông chia sẻ, FPT đã chủ động thay đổi chiến lược phát triển, chuyển từ tư duy tăng trưởng thuần túy sang đầu tư dài hạn cho khoa học – công nghệ, hướng tới phụng sự quốc gia.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong gần 38 năm hoạt động, FPT đưa chiến lược quốc gia trở thành một phần trong chiến lược doanh nghiệp. Ngày 3/12/2025, Tập đoàn thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ Chiến lược, tập trung vào 5 lĩnh vực gồm Quantum AI và an ninh mạng, thiết bị bay không người lái, công nghệ đường sắt, an ninh mạng và trung tâm dữ liệu. Theo lãnh đạo FPT, đây là bước đi nhằm cụ thể hóa cam kết làm chủ công nghệ lõi, dựa trên nền tảng kinh nghiệm toàn cầu tích lũy trong nhiều năm triển khai các dự án công nghệ lớn ở nước ngoài.

Cùng với đầu tư công nghệ, FPT đang chuyển mạnh sang mô hình giáo dục gắn với nghiên cứu – phát triển, huy động đội ngũ giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước cùng tham gia tạo ra sản phẩm, hình thành hệ sinh thái tri thức phục vụ trực tiếp cho chiến lược công nghệ lõi. Tuy nhiên, lãnh đạo FPT cũng thẳng thắn nhìn nhận thách thức lớn nhất hiện nay là thiếu không gian thử nghiệm cho các sản phẩm công nghệ lõi và sự cần thiết của tinh thần dấn thân từ cả doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý .

Khép lại bài tham luận, Tổng giám đốc FPT cam kết Tập đoàn sẽ tập trung vào 5 nội dung trọng tâm gồm đầu tư cho giáo dục và phát triển con người, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào thực tiễn, xuất khẩu công nghệ lõi của Việt Nam ra thế giới, liên minh cùng cộng đồng khoa học – công nghệ và chấp nhận tiên phong, kể cả những rủi ro cần thiết để tạo ra sản phẩm mới.

Tại Diễn đàn Make in Viet Nam 2025, FPT ghi dấu ấn với 5 sản phẩm, dịch vụ lọt Top 10 Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam 2025, trải rộng từ nền tảng AI, giải pháp an ninh, quản trị trải nghiệm khách hàng đến số hóa di sản và công nghệ bảo hiểm, cho thấy định hướng phát triển công nghệ lõi gắn chặt với các bài toán thực tiễn của nền kinh tế và xã hội.