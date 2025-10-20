Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: 9/23 chỉ tiêu kinh tế khó hoàn thành

Chiều 20/10, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, đối với 27 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 31/2021/QH15, tính đến nay có 23/27 chỉ tiêu có thông tin đánh giá. Trong đó, số chỉ tiêu có khả năng hoàn thành: 10/23, số chỉ tiêu khó có khả năng hoàn thành: 09/23 và số chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành: 04/23. Một số chỉ tiêu như: Tăng năng suất lao động; Số lượng các doanh nghiệp; Số lượng hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; Tỷ trọng chi cho khoa học và công nghệ, trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực rất lớn mới có thể đạt được.

Đối với 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội đề ra trong giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 54/NQ-CP với 102 nhiệm vụ được triển khai thực hiện và mang lại nhiều kết quả quan trọng. Đến nay đã có 86/102 hoàn thành (chiếm 84,3%); có 16/102 (chiếm 15,7%) nhiệm vụ đã có dự thảo và đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Báo cáo Thẩm tra đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính (KTTC) Phan Văn Mãi cho rằng, giai đoạn 2021-2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động, rủi ro và thách thức chưa từng có, nhất là tác động kéo dài của đại dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị, suy giảm tăng trưởng toàn cầu, đứt gãy chuỗi cung ứng và biến đổi khí hậu.

Chính phủ đã thể hiện quyết tâm và sự thống nhất hành động trong toàn hệ thống chính trị, bám sát định hướng Nghị quyết số 31/2021/QH15, cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ với 15 nhóm chính sách lớn, 102 nhiệm vụ, đề án cụ thể, giao rõ trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương. Công tác cơ cấu lại nền kinh tế được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Ủy ban KTTC đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực và sự thống nhất hành động của Chính phủ trong bối cảnh khó khăn chưa từng có, góp phần bảo đảm mục tiêu vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, vừa cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo Thẩm tra đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Việc thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện hơn so với giai đoạn trước. Cụ thể, cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách nhà nước, hệ thống tín dụng và khu vực đơn vị sự nghiệp công lập đạt nhiều kết quả rõ nét. Đầu tư công phát huy vai trò dẫn dắt, khắc phục tình trạng dàn trải; số dự án vốn ngân sách trung ương giảm từ khoảng 11 nghìn xuống dưới 5 nghìn giai đoạn 2021-2025; tiến độ giải ngân cải thiện rõ rệt, bình quân đạt 94,3% kế hoạch với nhiều dự án tồn đọng được tháo gỡ.

“Những kết quả đạt được cho thấy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đang chuyển biến thực chất, toàn diện và đồng bộ hơn giữa các khu vực, lĩnh vực và vùng, miền; hiệu quả phân bổ, sử dụng nguồn lực được nâng cao; các động lực tăng trưởng mới từng bước hình thành, góp phần củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tăng cường năng lực tự chủ, sức chống chịu và sức cạnh tranh của nền kinh tế”, ông Mãi cho hay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế thời gian qua còn đối diện một số khó khăn, thách thức. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đối với 27 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết 31 tính đến nay có 23/27 chỉ tiêu có thông tin đánh giá, trong đó chỉ tiêu có khả năng hoàn thành thì có 10/23 chỉ tiêu số chỉ tiêu khó có khả năng hoàn thành 9/23 số chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành.

Chủ nhiệm Ủy ban KTTC cũng đề nghị Chính phủ đánh giá rõ tác động của việc không hoàn thành các chỉ tiêu này đối với kết quả và hiệu quả tổng thể của Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm để xác định các giải pháp mang tính chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, bảo đảm kế thừa kết quả và khắc phục triệt để các tồn tại hiện nay.