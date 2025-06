Phó Thủ tướng: Hà Nội, TP.HCM không giải quyết được ô nhiễm là có lỗi với dân

(VTC News) -

Đặt câu hỏi chất vấn tại nghị trường Quốc hội sáng nay (20/6), đại biểu Lương Văn Hùng (Đoàn Quảng Ngãi) cho rằng, tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, nguồn nước tại Hà Nội, TP.HCM ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng sống, sức khỏe người dân và hình ảnh quốc gia.

Nhiều ngày trong năm, chỉ số không khí ở 2 thành phố này vượt mức nguy hại, nhưng việc cảnh báo, kiểm soát và xử lý còn thiếu đồng bộ. "Đề nghị Phó Thủ tướng cho biết các giải pháp đồng bộ để kiểm soát chất lượng không khí, nguồn nước tại các đô thị lớn hiện nay", đại biểu Hùng chất vấn.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trả lời trước Quốc hội sáng nay (Ảnh: Quochoi.vn)

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thừa nhận, "đây là vấn nạn rất lớn, nếu không giải quyết là có lỗi với người dân không chỉ ở đô thị lớn này mà còn nơi khác". Thời gian qua Chính phủ và địa phương đã làm rất nhiều việc để giải quyết.

Nhiều việc đã làm như thu gom xử lý rác thải, di dời cơ sở sản xuất ra khỏi thành phố, xử lý các dòng sông, hồ của thành phố. Ví dụ như tại Hà Nội xử lý sông Tô Lịch bằng số tiền lớn. Hay việc di dời trường đại học ra khỏi đô thị, tăng trồng cây xanh khu văn hóa trung tâm. Ví dụ xung quanh Hồ Gươm sẽ là không gian vui chơi, không bố trí các công trình chen chúc.

Về lâu dài, Chính phủ sẽ xây dựng đề án giải quyết ô nhiễm không khí và nguồn nước ở các đô thị lớn. Trong đó tính đến phương tiện giao thông đô thị, phát triển giao thông xanh, hạn chế giao thông cá nhân và tăng tiện ích giao thông công cộng, áp dụng AI cảnh báo sớm cho người dân…

"Vấn đề này cần giải pháp căn cơ, dài hơi", Phó Thủ tướng nói và cho biết việc xử lý sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nhiều người dân, mong cử tri, Quốc hội ủng hộ vì lợi ích cộng đồng.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà từng giao Bộ Công an tập trung tập trung xử lý các vi phạm nghiêm trọng về xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại gây ô nhiễm không khí.

Bộ Công an có nhiệm vụ chỉ đạo công an địa phương phối hợp quản lý trật tự an toàn giao thông hợp lý, bổ sung thẩm quyền cho lực lượng cảnh sát giao thông, công an cơ sở giám sát, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực giao thông, xây dựng gây ô nhiễm không khí.

Nguồn ô nhiễm từ đâu? Cuối tháng 3 vừa qua, tại cuộc họp toàn quốc bàn về các giải pháp toàn diện và cấp bách để xử lý ô nhiễm không khí tại các địa phương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành chỉ rõ, ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn hình thành trong nhiều năm gần đây, tập trung 2 khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc (xung quanh "vùng thủ đô" Hà Nội) và phía Nam (xung quanh khu vực TP.HCM). Thành phần ô nhiễm chủ yếu đã được xác định là bụi đường, bụi PM10 và bụi mịn PM2.5, xảy ra vào các tháng mùa đông-xuân (từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau). Nguồn gây ô nhiễm lớn nhất là giao thông, bao gồm bụi đường, khí thải từ phương tiện giao thông cũ, nát, xe tải chạy dầu DO cũ, xe chở vật liệu xây dựng, sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng. Bộ này đề xuất giải pháp cấp bách như giám sát các công trình xây dựng, bắt buộc che chắn bụi, phun nước giảm bụi. Quy hoạch tuyến đường cho xe tải, kiểm soát xe cũ, tăng cường giao thông công cộng. Tăng cường rửa đường, quét bụi, lắp đặt hệ thống giàn phun nước. Siết chặt quản lý đốt rác, đốt rơm rạ, khuyến khích tái chế, tăng cường giám sát và xử nghiêm vi phạm. Về lâu dài cần tập trung hoàn thiện chính sách liên quan, phát triển hệ thống giao thông công cộng thông minh, thân thiện môi trường, giao thông xanh; tăng cường đầu tư hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo chất lượng không khí; kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin...