Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Ngoại giao kinh tế là ưu tiên của mọi ưu tiên

(VTC News) -

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao, 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP.HCM ngày 22/8, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, đánh giá cao đóng góp của ngành ngoại giao, Sở Ngoại vụ TP.HCM trong việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương.

Ông nhấn mạnh ngành ngoại giao Việt Nam đóng góp rất lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 80 năm qua. Ngoại giao là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, huy động sự ủng hộ, đồng tình, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Hành trình đất nước từ chỗ không có tên trên bản đồ thế giới đến rạng rỡ như ngày nay in đậm chiến công của ngành ngoại giao Việt Nam, trong đó có đóng góp to lớn, quan trọng của Sở Ngoại vụ TP.HCM.

Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Nhưng trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới và tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, hoạt động đối ngoại và người làm công tác đối ngoại rất cần đổi mới tư duy, nhận thức và cách làm.

Theo Phó Thủ tướng, Sở Ngoại vụ TP.HCM là cơ quan ngoại vụ địa phương có chức năng kép: vừa là cánh tay nối dài của Bộ Ngoại giao, tham mưu về quản lý, thống nhất các hoạt động đối ngoại và trực tiếp thực hiện các hoạt động đối ngoại ở phía Nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau, vừa là cơ quan tham mưu và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của TP.HCM.

Sở Ngoại vụ TP.HCM được thành lập ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tiền thân là Ban Ngoại vụ thuộc Ủy ban Quân quản.

Sở Ngoại vụ TP.HCM đã tham gia giải quyết nhiều vấn đề phức tạp từ thời kỳ đầu, từ di cư bằng đường biển, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, đến việc thiết lập các quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế. Những nỗ lực này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo và nghĩa tình, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử đối ngoại địa phương.

Suốt 50 năm, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã thực sự là cầu nối, gắn kết giữa Trung ương và các địa phương phía Nam trong triển khai đường lối đối ngoại; đón tiếp chu đáo, trọng thể nhiều đoàn khách quốc tế sang thăm TP.HCM và miền Nam.

Đặc biệt, Sở Ngoại vụ TP.HCM thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại từ chính trị, kinh tế, ngoại giao văn hóa; công tác lãnh sự, công tác người Việt Nam ở nước ngoài... tại khu vực có 33 cơ quan, lãnh sự của các nước và nhiều văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia, văn phòng đại diện kinh tế thương mại của nước ngoài tại TP.HCM.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các đại biểu xem triển lãm ảnh “80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và tự hào”.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Sở Ngoại vụ TP.HCM tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, quan hệ, đặt tiêu chí mỗi cuộc gặp là một cơ hội, mỗi cuộc đối thoại là một kết quả và phải ưu tiên cao nhất cho ngoại giao kinh tế.

"Trong kỷ nguyên mới, ngoại giao kinh tế là ưu tiên của ưu tiên. Sở Ngoại vụ TP.HCM phải đẩy mạnh huy động các nguồn lực, nắm bắt và thích ứng trước các xu thế mới của kinh tế thế giới, mở rộng và đa dạng hóa thị trường vốn, công nghệ, xuất khẩu, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài.

Đóng góp quan trọng nhất ngoài giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước, còn đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế", Phó Thủ tướng khẳng định.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, TP.HCM luôn giữ vững vị thế là “cánh chim đầu đàn” trong tiến trình hội nhập quốc tế của cả nước. Đặc biệt, TP.HCM tích cực thiết lập và mở rộng quan hệ quốc tế ngay từ những ngày đầu sau giải phóng, và hiện đã thiết lập quan hệ hữu nghị với 86 địa phương trên thế giới.

TP.HCM là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế; trở thành mắt xích quan trọng trong nhiều mạng lưới khu vực, quốc tế về kinh tế, tài chính, văn hóa, khoa học công nghệ... và luôn tiên phong trong việc triển khai các mô hình kinh tế đối ngoại. Trong đó, vai trò đóng góp đối ngoại rất lớn thuộc về Sở Ngoại vụ.

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Dứt Điểm khẳng định năm 2025 đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong lịch sử phát triển của TP.HCM, khi là năm đầu tiên TP.HCM vận hành mô hình siêu đô thị hơn 14 triệu dân.

TP.HCM hiện nay hướng tới thương hiệu đô thị toàn cầu và dẫn dắt mô hình đối ngoại địa phương, định vị tầm vóc và thương hiệu của mình trong khu vực như một trung tâm kinh tế, tài chính, logistics và đổi mới sáng tạo.

Bối cảnh mới một lần nữa đặt công tác đối ngoại TP.HCM vào vị trí tiên phong vừa là “cửa ngõ quốc tế” của Việt Nam, vừa là “phòng thí nghiệm chính sách”, để kiểm chứng, hoàn thiện và lan tỏa những sáng kiến ngoại giao sáng tạo trước khi triển khai toàn quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Sở Ngoại vụ TP.HCM, đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong ngày, UBND TP.HCM cùng Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và tự hào”, tại Công viên Lam Sơn và Nhà hát TP.HCM. Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức Đối thoại chính sách: “Ngoại giao Việt Nam: Tầm nhìn chiến lược và hợp tác địa phương cùng các hoạt động đi bộ hữu nghị.