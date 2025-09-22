Siêu bão Ragasa có khả năng suy yếu khi đi vào vịnh Bắc Bộ?

(VTC News) -

Chiều tối 22/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức cuộc họp khẩn cùng nhiều bộ, ngành để chuẩn bị ứng phó với siêu bão Ragasa.

Theo nhận định từ cơ quan khí tượng, cơn bão này khi tiến vào Biển Đông sẽ trở thành bão số 9 trong năm 2025 và được coi là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện Ragasa duy trì sức gió cấp 17, giật trên cấp 17, mức cực hiếm gặp.

Đây là thời điểm bão đạt cường độ cao nhất trong vòng đời, được dự báo kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Tuy nhiên, các phân tích khí tượng cũng cho thấy khối không khí khô từ phía bắc đang dịch chuyển xuống, nhiều khả năng sẽ khiến bão suy yếu khi áp sát đất liền Trung Quốc, cụ thể là khu vực tỉnh Quảng Đông và đảo Lôi Châu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp ứng phó với siêu bão Ragasa. (Ảnh: Viên Minh)

So sánh với bão Yagi năm 2024, các chuyên gia cho rằng Ragasa có quỹ đạo và hoàn cảnh khí tượng khác biệt. Yagi từng đi vào vùng không khí ẩm, ít ma sát nên giữ sức mạnh lâu hơn, trong khi Ragasa có khả năng giảm cường độ do gặp khối khí khô và ảnh hưởng từ địa hình ven biển Trung Quốc.

Mô hình dự báo sử dụng trí tuệ nhân tạo do Việt Nam phối hợp với Nhật Bản cũng ghi nhận xu hướng bão lệch về phía bắc, làm tăng khả năng suy yếu khi đi gần đất liền.

Theo dự báo, trong đêm 22 và sáng sớm 23/9, Ragasa vẫn giữ cấp 16–17. Đến ngày 25/9, bão có thể vào khu vực Vịnh Bắc Bộ, khi đó sức gió giảm còn khoảng cấp 8–9 trước khi tiến vào đất liền. Dù được dự báo suy yếu dần, tác động trên biển và đất liền vẫn rất nghiêm trọng.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tại cuộc họp. (Ảnh: Viên Minh)

Trên vùng biển xa, sóng có thể cao trên 10 m, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tàu thuyền. Dọc ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao 2–4 m, kết hợp với nước dâng gần 1 m.

Đặc biệt, từ ngày 25/9, khu vực ven biển Bắc Bộ dự báo gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 14; riêng Vịnh Bắc Bộ có thể ghi nhận gió cấp 11–12, giật cấp 14.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Viên Minh)

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, Ragasa là cơn bão mạnh nhất năm 2025, đồng thời cũng được coi là một trong những cơn bão có cường độ kỷ lục từ trước đến nay khi đi vào Biển Đông.

Ông lưu ý, dù bão có thể suy yếu trên đường di chuyển, nhưng chắc chắn Việt Nam sẽ chịu tác động, đặc biệt ở vùng ven biển phía Bắc.

Để giảm thiểu rủi ro, Thứ trưởng yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động tàu thuyền, sẵn sàng phương án cấm biển khi cần thiết, đồng thời cảnh báo người dân về nguy cơ dông lốc nguy hiểm cả trên biển và đất liền.

Các cơ quan dự báo khí tượng được giao nhiệm vụ cập nhật thông tin ba giờ một lần nhằm kịp thời cung cấp dữ liệu, giúp người dân và chính quyền không chủ quan trước diễn biến của siêu bão.