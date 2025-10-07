Phố phường Hà Nội mênh mông trong nước, công an dầm mưa đẩy xe chết máy giúp dân

Sáng 7/10, mưa lớn khiến hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội ngập nặng. Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các phương án nhằm tránh ùn tắc giao thông và đưa ra cảnh báo những vị trí ngập, hạn chế người dân đi qua.