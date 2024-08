Phó Giám đốc chi nhánh Xuyên Việt Oil 'ăn chặn' tiền hối lộ quan chức

(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan.

Theo kết luận, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, Chủ tịch doanh nghiệp này là Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2021, khi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil hết hạn, bị can Hạnh có hành vi tác động, đưa hối lộ cho nhóm lãnh đạo, cán bộ Bộ Công Thương để được cấp lại.

Những người này gồm: Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương; Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng và Hoàng Anh Tuấn, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Giúp sức cho Hạnh trong việc đưa tiền hối lộ cho quan chức Bộ Công Thương là Nguyễn Văn Thắng. Bị can này làm việc tại Công ty Xuyên Việt Oil từ tháng 6/2021. Sáu tháng sau, Thắng được Chủ tịch Mai Thị Hồng Hạnh bổ nhiệm làm Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội. Thắng có nhiệm vụ lái xe, liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết hồ sơ, thủ tục pháp lý, xin cấp giấy phép cho công ty theo chỉ đạo của Hạnh.

Hai bị can Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn.

Cụ thể, tháng 6/2021, giấy phép của Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn nhưng không đủ điều kiện để được cấp lại nên Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng liên hệ, hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công Thương để được "tạo điều kiện cấp lại".

Đồng thời, Hạnh nhờ Đỗ Thắng Hải, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương, giúp đỡ cấp và được giới thiệu gặp Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước. Tuấn báo cáo lại việc này cho Vụ trưởng Trần Duy Đông và hai người thống nhất tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Thứ trưởng Hải.

Ngày 17/6/2021, thực hiện chỉ đạo của Hạnh, bị can Thắng đưa hối lộ 5.000 USD cho Hoàng Anh Tuấn tại Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Ngày 30/9/2021, Thắng tiếp tục nhận chỉ đạo của Mai Thị Hồng Hạnh, nhận 300.000 USD (tương đương hơn 6,7 tỷ đồng) từ bị can Đồng Xuân Dũng (lái xe của Công ty Xuyên Việt Oil) để đưa hối lộ cho Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông tại Bộ Công Thương. Tuy nhiên, trên đường đi Thắng mở túi tiền kiểm tra, tự ý "rút ruột" 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng) cho vào túi xách của mình để hưởng riêng.

Đến Vụ Thị trường trong nước, Thắng gặp Hoàng Anh Tuấn và được đưa vào phòng làm việc của Trần Duy Đông. Thắng nói "chị Hạnh có gói quà gửi các anh", rồi để túi tiền chứa 250.000 USD trên ghế sofa.

Sau khi Thắng ra về, hai lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước là Đông và Tuấn chia nhau số tiền này. Trong đó, ông Trần Duy Đông giữ lại 120.000 USD (tương đương hơn 2,7 tỷ đồng), đưa cho ông Tuấn 130.000 USD (tương đương hơn 2,9 tỷ đồng).

Ngày 12/11/2021, Bộ Công Thương có đoàn kiểm tra do Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn đi kiểm tra điều kiện cấp phép cho Xuyên Việt Oil. Trong lần này, Hạnh lại chỉ đạo hối lộ Tuấn 10.000 USD. Bị can Thắng đưa số tiền này cho Hoàng Anh Tuấn trên ô tô khi đang trên đường đưa Tuấn đi kiểm tra thực tế.

Ít ngày sau, trên cơ sở đề xuất của Hoàng Anh Tuấn, ông Đỗ Thắng Hải đã ký cấp giấy phép số 55, ngày 19/11/2021 cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Thắng đã giúp sức cho Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ tổng số tiền 265.000 USD (tương đương gần 6 tỷ đồng) cho Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông và chiếm hưởng 50.000 USD.

Quá trình điều tra, Thắng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả.