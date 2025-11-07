Phố cổ Hội An mở cửa trở lại sau trận lụt lịch sử

(VTC News) -

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết, sáng 7/11, các quầy vé tham quan, các di tích nhà nước và tư nhân trong phố cổ Hội An được mở cửa và thu hút rất đông khách tham quan.

Đơn vị quản lý các sự kiện ở phố đi bộ cũng đang chuẩn bị phục vụ trở lại các hoạt động trình diễn, phục vụ du khách.

Phố cổ Hội An mở cửa đón khách trở lại sau nhiều ngày tạm dừng vì lũ lụt

Trước đó, trưa 27/10, cơ quan quản lý các sự kiện ở phố cổ Hội An ra thông báo tạm ngưng các hoạt động. Mưa lũ lớn từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước ở Hội An dâng cao, đỉnh điểm là ngày 31/10 các di tích ngập sâu trong lũ lụt lịch sử.

Các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cho biết trận lụt vừa qua ở lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1964. Tại phố cổ Hội An, nước lụt tràn vào sâu vượt qua phố đi bộ làm tê liệt các hoạt động kinh doanh buôn bán. Chùa Cầu cũng chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy khi đỉnh lũ vượt qua thành cầu.

Trước đó, trận mưa lũ lịch sử khiến Hội An chìm trong biển nước

Dù vậy, chỉ sau ít ngày khi nước lụt rút ra, người dân, các cơ quan chức năng cùng sự hỗ trợ của 300 cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 đã khẩn trương dọn rác, bùn non. Chỉ sau một ngày, nhiều phố đi bộ khô ráo, sạch sẽ, hàng quán sáng đèn trở lại.

Ngay trong những ngày quầy vé, văn phòng hướng dẫn tham quan cùng các sự kiện chưa mở cửa trở lại nhưng rất đông khách du lịch cũng đổ về tản bộ, ngắm phố.