Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Cam kết tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy kinh tế phát triển

(VTC News) -

Ngày 9/3, tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 3.

Các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Bắc Giang giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Sau đó, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động, thể hiện quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trước cử tri.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực thực hiện tốt chức trách của người đại biểu dân cử, đại diện trung thực ý chí và nguyện vọng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Ứng cử viên Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong hệ thống chính trị và đã tham gia Quốc hội 3 khóa, nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ tập trung tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; bảo đảm tính minh bạch, khả thi và ổn định của chính sách.

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Bắc Ninh.

Ông cũng nhấn mạnh việc thực hiện tốt chức năng giám sát tối cao của Quốc hội, theo dõi việc thực thi pháp luật, kịp thời kiến nghị sửa đổi những quy định còn bất cập nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, ông cam kết giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tích cực đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, đồng thời đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng đối với chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri Nguyễn Quang Khanh (phường Bắc Giang) mong muốn các đại biểu Quốc hội tiếp tục tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Cử tri phường Bắc Giang nêu ý kiến tại hội nghị.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Viết Công đề nghị Quốc hội và Chính phủ quan tâm cân đối nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống đường cao tốc trên phạm vi cả nước và tỉnh Bắc Ninh, qua đó tăng cường kết nối vùng và tạo động lực phát triển kinh tế.

Ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.

Ông cho biết Quốc hội khóa XVI sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển lớn của đất nước, hướng tới các dấu mốc như kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Theo ông, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động, bảo đảm các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện còn hạn chế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, phát huy vai trò kiến tạo phát triển và tháo gỡ các rào cản trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với kiến nghị của cử tri về phát triển hệ thống cao tốc, ông Đỗ Văn Chiến cho biết đây là một trong những đột phá chiến lược về hạ tầng của đất nước. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cả nước đã xây dựng gần 3.000 km đường cao tốc, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông vẫn cần tiếp tục được đầu tư, mở rộng và kết nối đồng bộ hơn trong thời gian tới, nhằm tạo động lực phát triển cho các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Tân Tiến, Cảnh Thụy và các xã: Lạng Giang, Mỹ Thái, Kép, Tân Dĩnh, Tiên Lục,Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Đồng Việt. Đơn vị bầu cử số 3 có 5 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, gồm: ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; ông Vũ Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng Vân, công chức phường Bắc Giang; bà Lương Thị Yên, giáo viên Trường Mầm non Tam Hiệp, xã Yên Thế. Theo quy định, đơn vị bầu cử này được bầu 3 đại biểu Quốc hội.