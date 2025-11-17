Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Hà Quang Trung làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

(VTC News) -

Ngày 17/11, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 2524 ngày 14/11/2025 của Ban Bí thư, ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025 – 2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thừa ủy quyền của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hà Quang Trung được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao Quyết định của Ban Bí thư cho Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Hà Quang Trung (bên trái).

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Hà Quang Trung được Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Quang Dương cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí chức danh Chủ tịch UBND cấp tỉnh không là người địa phương, ông Hà Quang Trung được điều động, chỉ định để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá ông Hà Quang Trung là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, qua nhiều vị trí công tác. Ông Trung được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước.

Ông Hà Quang Trung, sinh ngày 27/10/1976, quê quán xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Đồng Quang, tỉnh Hưng Yên).

Ông Trung có bằng Cử nhân Tài chính - Tín dụng, Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý; Trình độ lý luận Cao cấp.

Ông Hà Quang Trung là cán bộ trưởng thành qua nhiều vị trí: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND thành phố Điện Biên Phủ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.