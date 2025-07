Phim Việt giành giải đặc biệt tại liên hoan phim quốc tế

Trong khuôn khổ LHP Châu Á New York 2025 vào tối 27/7 (theo giờ Mỹ), phim điện ảnh Skin of youth - Ồn ào tuổi trẻ vượt qua 7 dự án khác để giành giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo cho hạng mục Uncaged Award. Đây là giải thưởng đề cao những tài năng đột phá, sẵn sàng phá vỡ giới hạn của ngôn ngữ điện ảnh truyền thống.

Ban giám khảo của hạng mục này bao gồm diễn viên người Mỹ gốc Nhật Masumi, diễn viên hành động gạo cội Tzi Ma, nhà sản xuất phim Michael Werner, diễn viên Trung Quốc - Philippines Yao và nhà sản xuất phim Thái Lan Banjong Pisanthanakun.

Cùng đoàn phim nhận giải thưởng danh giá, Võ Điền Gia Huy cho biết mỗi một cơ hội tham dự liên hoan phim quốc tế đều như một lần anh sống lại ngày đầu tiên bén duyên với ống kính, với phim ảnh.

"Đã tích lũy cho bản thân một số vai diễn điện ảnh nhưng cảm giác hồi hộp vẫn luôn ở đó, trong khoảnh khắc chờ đợi phản ứng của khán giả cho vai diễn tiếp theo của mình. Tôi chỉ biết bày tỏ sự biết ơn đối với những cơ hội đến với mình, biết ơn những người đã tin tưởng và đồng hành với mình trong mỗi dự án”, anh nói.

Skin of youth - Ồn ào tuổi trẻ do đạo diễn người Mỹ gốc Việt Ash Mayfair thực hiện với sự hợp tác đa quốc gia Việt Nam, Nhật Bản, Mỹ và Singapore. Lấy bối cảnh Sài Gòn hiện đại, bộ phim khắc họa thành phố hoa lệ nhưng đầy khốc liệt, nơi những con người trẻ tuổi phải vật lộn để sinh tồn, đấu tranh cho ước mơ và khát vọng sống thật với chính mình. Trong phim, Võ Điền Gia Huy đảm nhận vai chính tên Nam.

Trong buổi ra mắt thị trường Bắc Mỹ vào ngày 24/7, bộ phim nhận được tràng pháo tay kéo dài của khán giả. Trong dòng phim châu Á được trình chiếu tại năm nay, Skin of youth - Ồn ào tuổi trẻ được đánh giá mang đậm cá tính điện ảnh nhất.

Tại đây, giới chuyên môn quốc tế không tiếc lời khen ngợi màn dấn thân của Võ Điền Gia Huy. Một nhà phê bình Nhật Bản cho rằng vao của Gia Huy là "vai diễn dám đi tới cùng với cảm xúc”.

Trang Asian Movie Pulse nhận xét: “Phim như bản giao hưởng của thân xác và tinh thần, của những va đập trong lồng sắt và sự tan chảy trong một nụ hôn bị giấu giếm”. Asian Movie Pulse còn viết rằng Võ Điền Gia Huy đã mang đến một nhân vật vừa dữ dội vừa tuyệt vọng. Họ gọi anh là “linh hồn vật lý” của bộ phim.

Trong khi đó, Buttered Popcorn đánh giá đây là “một trong những phim Việt xuất khẩu dễ tiếp cận nhất trong những năm gần đây - vừa gai góc vừa dịu dàng, đầy chất điện ảnh”. Buttered Popcorn đặc biệt nhấn mạnh: “Võ Điền Gia Huy không chỉ diễn bằng cơ thể, anh diễn bằng cơn nhức của nội tâm”.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996 tại Tây Ninh, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh khởi đầu sự nghiệp ở sân khấu kịch Hồng Vân, tham gia diễn xuất trong các video âm nhạc. Võ Điền Gia Huy từng đóng các phim Thưa mẹ con đi, Fanti, Kẻ ăn hồn, Thám tử Kiên...

Liên hoan phim quốc tế châu Á New York được tổ chức lần đầu vào năm 2002 bởi tổ chức New York Asian Film Foundation Inc. Liên hoan phim này đã trở thành sự kiện hàng đầu ở Bắc Mỹ về điện ảnh châu Á.

Liên hoan không chỉ giới thiệu phim mới mà còn mở đường cho các tác phẩm được phát hành quốc tế, chính là cửa ngõ để nhà phân phối tìm kiếm nội dung lạ ở thị trường Mỹ. Đây cũng là sự kiện quan trọng giúp người yêu điện ảnh có cơ hội tiếp cận tác phẩm châu Á đa dạng.