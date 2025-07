Bộ phim Việt tranh giải quan trọng tại Liên hoan phim châu Á New York 2025

(VTC News) -

Liên hoan phim châu Á New York (New York Asian Film Festival - NYAFF) lần thứ 24 đang diễn ra từ ngày 11 đến 27/7/2025. Với chủ đề "Cinema as Disruption" - tôn vinh những tác phẩm táo bạo, phá vỡ khuôn mẫu và khiêu khích định kiến. Liên hoan phim năm nay quy tụ trên 100 phim, với hơn 75 buổi ra mắt với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, bộ phim Việt mang tên Skin of youth - Ồn ào tuổi trẻ sẽ tham gia tranh giải ở hạng mục quan trọng nhất Uncaged Award cùng với 7 phim khác của châu Á.

Hình ảnh trong phim "Skin of youth - Ồn ào tuổi trẻ".

Kể từ khi ra đời vào năm 2017, giải thưởng Uncaged Award trở thành biểu tượng của tinh thần táo bạo, sự phá cách và niềm tin vào những tiếng nói điện ảnh mới mẻ từ khắp châu Á.

Suốt gần một thập kỷ, giải thưởng này trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều nhà làm phim trẻ khẳng định tên tuổi trên bản đồ điện ảnh thế giới, có thể kể đến những tên tuổi như đạo diễn Cho Jae-min (Hàn Quốc), đạo diễn Mariko Tetsuya (Nhật Bản), đạo diễn Cao Jinling (Trung Quốc).

Bộ phim Skin of youth - Ồn ào tuổi trẻ do đạo diễn người Mỹ gốc Việt Ash Mayfair thực hiện, được bấm máy vào 2023. Phim cũng đánh dấu sự hợp tác sản xuất quốc tế quy mô lớn với sự tham gia của các nhà sản xuất đến từ 4 quốc gia gồm An Nam Productions (Việt Nam), Akanga Film Asia (Singapore), Bitters End (Nhật Bản) và Mayfair Pictures (Mỹ).

Lấy bối cảnh Sài Gòn hiện đại, bộ phim khắc họa một thành phố hoa lệ nhưng cũng đầy khốc liệt, nơi những con người trẻ tuổi phải vật lộn để sinh tồn, đấu tranh cho ước mơ và khát vọng sống thật với chính mình. Đây không chỉ là câu chuyện tình yêu mà còn là hành trình giằng co giữa ánh sáng và bóng tối, giữa bản năng sinh tồn và khao khát được yêu thương. Bộ phim được đánh giá là “một tác phẩm dữ dội nhưng đầy nhân bản về tuổi trẻ nổi loạn và tình yêu trong những ranh giới mong manh”.

Trong phim, Võ Điền Gia Huy đảm nhận vai Nam - nhân vật nam chính xuyên suốt câu chuyện. Đây được xem là vai diễn thử thách và táo bạo nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên trẻ.

Diễn viên Võ Điền Gia Huy.

Tối 22/7, diễn viên Võ Điền Gia Huy bay đến New York, Mỹ để tham dự liên hoan phim lần này. Theo đó, trong khuôn khổ liên hoan phim, nam diễn viên đến từ Việt Nam sẽ tham gia giao lưu với báo giới và khán giả trong buổi giới thiệu bộ phim Skin of youth - Ồn ào tuổi trẻ mà anh đóng chính, đồng thời đánh dấu sự ra mắt của bộ phim ở thị trường Bắc Mỹ.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996 tại Tây Ninh, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh gây ấn tượng với nhiều dự án điện ảnh như Thưa mẹ con đi (2019), Kẻ ăn hồn (2024), Thám tử Kiên (2025)...

Sắp tới, Võ Điền Gia Huy tiếp tục tái ngộ khán giả màn ảnh rộng trong bộ phim Tử chiến trên không vào dịp lễ 2/9. Đây là dự án đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng yêu điện ảnh bởi kịch bản khai thác vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam vào những năm đầu sau khi đất nước thống nhất.

Liên hoan phim quốc tế châu Á New York được tổ chức lần đầu vào năm 2002 bởi tổ chức New York Asian Film Foundation Inc. Liên hoan phim này đã trở thành sự kiện hàng đầu ở Bắc Mỹ về điện ảnh châu Á. Liên hoan không chỉ giới thiệu phim mới mà còn mở đường cho các tác phẩm được phát hành quốc tế, chính là cửa ngõ để nhà phân phối tìm kiếm nội dung lạ ở thị trường Mỹ. Đây cũng là sự kiện quan trọng giúp người yêu điện ảnh có cơ hội tiếp cận tác phẩm châu Á đa dạng.