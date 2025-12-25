Phim 'Lằn ranh' tập 39: Nguyệt mang tiền đút lót vợ sếp, Triển bày mưu cho Trinh

(VTC News) -

Trong tập 39 Lằn ranhlên sóng tối nay (25/12), những toan tính ngầm bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, khi Nguyệt (Huyền Sâm) thực hiện bước đi đầy mạo hiểm: trực tiếp mang tiền đến nhà sếp để “đút lót”.

Trong tập trước, sau khi nhận thùng tiền, Nguyệt chia ra một phần mang tới nhà chánh thanh tra. Tin rằng phụ nữ nào cũng khó cưỡng lại sức cám dỗ của tiền bạc, Nguyệt liều lĩnh đem hộp quà đến tận nhà chánh thanh tra và đề nghị vợ ông mở ra ngay giữa phòng khách.

Đây là nước cờ đầy rủi ro, bởi chỉ cần vợ sếp từ chối, toàn bộ hành vi của Nguyệt có thể bị lật tẩy. Trong thế đường cùng, dường như Nguyệt không còn nhiều lựa chọn khác ngoài việc đánh cược tất cả.

Ở một diễn biến song song, Triển (Mạnh Trường) đóng vai trò người “kết nối” trong các mối quan hệ ngầm. Lần này, Triển gợi ý cho Thiệu (Mạnh Cường) và Trinh (Huyền Trang) cách để tháo gỡ rắc rối, nhưng cái giá phải trả không hề rẻ. Đáng chú ý, trước sự tinh ranh và cứng rắn của ông Thủy, Triển cũng không còn dễ xoay chuyển tình thế như trước.

"Phá dỡ không phải kết thúc mà là cách tái đầu tư. Tỉnh thì luôn cần dự án lớn mà Trinh Tam thì lúc nào cũng là một điểm sáng. Tôi có thể tham mưu được vấn đề này nhưng các vị cần phải chấp nhận hy sinh phần đó", Triển nói.

Triển bày mưu giúp Trinh Tam.

Trong khi đó, chủ tịch Thủy (NSƯT Phạm Cường) có cuộc gặp riêng với Bí thư Sơn (NSND Trọng Trinh) để bàn về kết luận thanh tra Trinh Tam. Dù đã đọc bản dự thảo, ông Thủy thẳng thắn bày tỏ lo ngại khi cho rằng nội dung chưa bảo đảm và có dấu hiệu bị tác động. Trước sự trấn an của Bí thư Sơn, ông Thủy vẫn giữ quan điểm dè dặt, cho thấy những nghi ngờ ngày càng rõ rệt quanh bản kết luận thanh tra.

Liệu vợ chánh thanh tra có nhận hộp tiền từ Nguyệt? Bước đi liều lĩnh này sẽ giúp Nguyệt thoát hiểm hay trở thành manh mối khiến cô bị “sờ gáy”?

Tập 39 Lằn ranh phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.