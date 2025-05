Phim của đạo diễn người Iran giành Cành cọ vàng 2025

Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 khép lại khi đạo diễn người Iran Jafar Panahi được trao Cành cọ vàng cho bộ phim It Was Just an Accident – tác phẩm lấy cảm hứng từ chính thời gian ông bị giam giữ. Đây cũng là chiến thắng Cành cọ vàng thứ sáu liên tiếp của nhà phát hành Neon, sau chuỗi thắng lợi với các phim Parasite, Titane, Triangle of Sadness, Anatomy of a Fall và Anora.

Đạo diễn người Iran Jafar Panahi được xướng tên cho giải thưởng danh giá nhất – Cành cọ vàng – với bộ phim "It Was Just an Accident".

Mang chất hài hước phi lý và cơn giận ngầm, bộ phim xoay quanh năm nhân vật từng bị tra tấn trong tù và tin rằng họ đã nhận ra kẻ thủ ác. Nhưng vì đều bị bịt mắt, không ai có thể chắc chắn danh tính người đã làm hại mình.

Bị kết án từ năm 2010 vì "tuyên truyền chống chế độ", Panahi vẫn tiếp tục làm phim dù bị cấm hoạt động. Năm 2011, ông từng gửi phim This Is Not a Film đến Cannes qua một chiếc USB giấu trong hộp bánh. Gần 15 năm sau, chiến thắng cao nhất của Cannes trở thành sự minh oan đầy tượng trưng cho sự kiên trì và tiếng nói tự do mà ông theo đuổi suốt sự nghiệp.

Trên sân khấu, Panahi xúc động gửi lời cảm ơn tới gia đình và đội ngũ đã giúp ông hoàn thành bộ phim. Ông kêu gọi những người Iran có quan điểm khác biệt hãy gạt bỏ bất đồng vì sự tự do và tương lai của đất nước.

Phần còn lại của lễ trao giải diễn ra suôn sẻ sau sự cố mất điện buổi sáng khiến một số buổi chiếu bị gián đoạn. May mắn, hệ thống máy phát đã giúp buổi lễ tại Palais vẫn được tổ chức trang trọng với sự chủ trì của Chủ tịch ban giám khảo Juliette Binoche cùng tám nghệ sĩ quốc tế.

Giải Grand Prix được trao cho Sentimental Value của đạo diễn Na Uy Joachim Trier – một bộ phim chính kịch xoay quanh nỗ lực hàn gắn giữa cha con thông qua nghệ thuật. Trier xúc động nói: "Cannes là nơi chúng ta tìm thấy sự đồng cảm trong chiêm nghiệm. Nghệ thuật không cần lý do, nó là ngôn ngữ gốc của con người".

Ở hạng mục diễn xuất, Nadia Melliti thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai thiếu nữ trong cộng đồng nhập cư bảo thủ trong phim Little Sister. Wagner Moura giành Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn người cha giấu thân phận trong The Secret Agent. Đạo diễn phim này, Kleber Mendonça Filho, nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

The Secret Agent là một trong hai phim giành nhiều giải nhất năm nay. Bộ phim còn lại là Sirat của Olivier Laxe, cùng Sound of Falling của Mascha Schilinski – cả hai được trao Giải thưởng của Ban giám khảo. Trong khi đó, Jean-Pierre và Luc Dardenne nhận Giải kịch bản xuất sắc nhất với Young Mothers.

Ban giám khảo cũng trao Giải đặc biệt cho đạo diễn Trung Quốc Bi Gan với dự án đầy tham vọng Resurrection – một bản hợp tuyển mang đậm chất siêu thực, tái hiện một thế kỷ điện ảnh bằng phong cách mơ màng và thể nghiệm.

Đáng chú ý, Giải Camera d’Or cho phim đầu tay được trao cho The President’s Cake của đạo diễn Hasan Hadi, đánh dấu lần đầu tiên một bộ phim Iraq được vinh danh trong lịch sử Cannes.

Ban giám khảo năm nay quy tụ nhiều gương mặt nữ và nghệ sĩ quốc tế như Alba Rohrwacher, Payal Kapadia, Leïla Slimani, Halle Berry, Jeremy Strong, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas và Dieudo Hamadi.

Danh sách giải thưởng chính Cannes 2025: Cành cọ vàng: "It Was Just an Accident" – Jafar Panahi Giải Grand Prix: "Sentimental Value" – Joachim Trier Đạo diễn xuất sắc nhất: Kleber Mendonça Filho – "The Secret Agent" Nam diễn viên xuất sắc nhất: Wagner Moura – "The Secret Agent" Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Nadia Melliti – "Little Sister" Kịch bản xuất sắc nhất: "Young Mothers" – Jean-Pierre & Luc Dardenne Giải thưởng của Ban giám khảo: "Sirat" – Olivier Laxe & "Sound of Falling" – Mascha Schilinski Giải đặc biệt: "Resurrection" – Bi Gan Camera d’Or: "The President’s Cake" – Hasan Hadi