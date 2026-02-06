Ngập tràn sắc xuân giữa lòng bệnh viện

Đường hoa xuân được thiết kế trải dài trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong đó, 71 khoa phòng đã cùng chung tay tạo nên 15 cụm tiểu cảnh với các loại hình trang trí đặc sắc, tạo không khí vui tươi đón năm mới Bính Ngọ 2026.
Tạm quên đi nỗi đau bệnh tật, bệnh nhân và người nhà hào hứng tham quan, chụp ảnh tại các tiểu cảnh ngập sắc xuân.
Một nữ bệnh nhân vui vẻ lưu lại khoảnh khắc cuối năm dù còn khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân.
Bà Đặng Thị Minh (77 tuổi, ngụ TP.HCM) đã hơn 10 năm sống chung với căn bệnh ung thư vú. Chừng ấy năm điều trị bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, năm nào bà cũng ghé thăm Đường hoa xuân. Đối với bà Minh và nhiều bệnh nhân khác, đây chính là niềm vui, phần nào tiếp thêm tinh thần để chiến đấu với bệnh tật.
Khu vực ông đồ thu hút nhiều người đến xin chữ. Ai cũng mong ước một năm mới thịnh vượng, sức khoẻ, bình an.
Đường hoa xuân năm nay còn có khu vực cho thuê áo dài và chụp ảnh miễn phí. Khách tham quan sẽ được tuỳ chọn áo dài, chụp ảnh ở các tiểu cảnh trang trí, sau 30 phút ảnh sẽ được in ra và trao đến tay từng người.
Cụ Đặng Thị Ca (89 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) đang điều trị u phổi, khoác lên mình chiếc áo dài đỏ, ghi lại khoảnh khắc ngập tràn sắc xuân những ngày cuối năm.
Dù không được về quê đón Tết, sum vầy bên gia đình nhưng người bệnh vẫn có cơ hội trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét - hoạt động không thể thiếu trong Tết cổ truyền của người Việt.
Đường hoa năm nay được cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện thực hiện chu đáo, đầu tư trước với nhiều hoạt động phong phú góp phần giúp cho người bệnh và thân nhân đón Tết ấm no, hạnh phúc sau những muộn phiền, lo toan cuộc sống. Dịp này, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tặng các phần quà ý nghĩa đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
"Rất xúc động khi bệnh viện đã chuẩn bị đường hoa để bệnh nhân cũng như người thân tới đây chăm bệnh chụp hình, tham quan dịp Tết đến xuân về. Sau những giờ điều trị thì nơi đâu cũng giúp chúng tôi xoa dịu những mệt mỏi, đau đớn...", bệnh nhân Nguyễn Thị Gái cho hay.
