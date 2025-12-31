Phép tính 99% người chơi trả lời sai

  • Zalo

Thứ Tư, 31/12/2025
Không ít ý kiến cho rằng kết quả phép tính “quá hiển nhiên”, trong khi số khác khẳng định đa số đang mắc sai lầm vì bỏ qua một quy tắc toán tiểu học cơ bản.

Nhiều người đưa ra những đáp án hoàn toàn khác nhau.

Phép toán được đưa ra như sau:

Bạn có chắc mình đang áp dụng đúng quy tắc toán học đã học từ bậc tiểu học?

Ngay khi xuất hiện, bài toán nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Hai đáp án phổ biến nhất được đưa ra là 12 và 24, mỗi bên đều có lý lẽ riêng để bảo vệ quan điểm của mình.

Theo các giáo viên Toán học, nguyên nhân chính nằm ở việc nhiều người không thống nhất cách áp dụng thứ tự ưu tiên phép tính – kiến thức nền tảng được dạy từ bậc tiểu học.

Vậy đâu mới là kết quả chính xác? Đáp án của bạn là bao nhiêu?

Lệ Thu
