‘Phép màu’ kỳ diệu giúp chú chó thất lạc 10 năm tìm lại chủ

(VTC News) -

Đây thực sự là một phép màu nhỏ giữa lòng thành phố Chicago (Mỹ). Sau một thập kỷ xa cách, Edmon Lighthall được đoàn tụ với chú chó cưng của mình, khoảnh khắc đầy xúc động được anh chia sẻ trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem.

Chú chó lai poodle-doodle tên Peter của Edmon Lighthall trốn khỏi sân sau nhà vào năm 2015. Suốt 10 năm, anh gần như mất hết hy vọng. Thế nhưng, vào ngày 22/9 vừa qua, một tin nhắn bất ngờ từ công ty đăng ký microchip thú cưng khiến cuộc sống của anh thay đổi, đó là Peter đã được tìm thấy.

Chú chó được cảnh sát phát hiện khi đang lang thang trên đường phố và được đưa về trung tâm cứu hộ Hammond Animal Control, cách nhà Lighthall khoảng 45 phút lái xe. Không chần chừ, anh lập tức lên đường đi đón “người bạn cũ” của mình.

“Thật không thể tin được. Khi Peter bước ra và nhìn tôi, tôi cảm nhận được ngay và nó nhận ra tôi", Lighthall chia sẻ với ABC News.

Edmon Lighthall đã đoàn tụ với chú chó lai poodle-doodle Peter sau 10 năm. (Ảnh: Facebook/Kiểm soát động vật Hammond)

Anh kể lại khoảnh khắc Peter nhẹ nhàng tiến lại gần, vẫy đuôi rồi nằm sấp xuống chân anh, như thể mọi ký ức xưa cũ vừa được đánh thức sau 10 năm xa cách.

Sau cuộc đoàn tụ cảm động, Lighthall tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ tại công viên cùng gia đình và bạn bè để chào đón Peter trở về. “Chúng tôi cho Peter gặp lại chị gái của nó và vài chú chó khác trong gia đình. Tất cả đều vui mừng như chưa từng có khoảng cách nào tồn tại", anh kể.

Đối với Lighthall, phép màu này là phần thưởng cho niềm tin bền bỉ. “Tôi luôn tin rằng nếu nó còn sống, một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Mọi người thường cười khi nghe tôi nói thế, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng tin", anh nói.

Câu chuyện của Edmon Lighthall và Peter khiến nhiều người nhớ đến những cuộc đoàn tụ kỳ diệu khác giữa con người và vật nuôi thất lạc. Hồi giữa năm 2024, một cặp vợ chồng người Mỹ cũng đã tìm lại được chú mèo Rayne Beau sau hơn hai tháng thất lạc và hành trình di chuyển hơn 1.200 km.

Khi đi cắm trại tại công viên quốc gia Yellowstone, chú mèo Rayne Beau vô tình lạc mất. Hai vợ chồng chủ nhân, anh Benny và chị Susanne, ở lại nhiều ngày liền, bày những món ăn vặt và đồ chơi quen thuộc để mong nó quay lại nhưng vô vọng.

Hai tháng sau, Susanne bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhóm bảo vệ động vật: Rayne Beau đã được tìm thấy ở Roseville, cách nơi mất tích gần 1.300km. Một phụ nữ phát hiện chú mèo đang lang thang, gầy gò và kiệt sức, nên đã mang nó đến trung tâm cứu hộ.

Nhờ con chip định vị cấy sẵn, nhóm cứu hộ nhanh chóng xác định được danh tính của Rayne Beau và liên hệ với chủ. Khi được đón về, chú mèo chỉ còn khoảng 4kg, so với 7kg trước khi lạc, nhưng vẫn đủ sức để dụi đầu vào lòng người chủ, khoảnh khắc khiến cả hai vợ chồng bật khóc.

Chú mèo cưng hội ngộ với chủ nhân sau hơn 2 tháng đi lạc. (Ảnh: News)

Từ chú mèo Rayne Beau đến chú chó Peter, những cuộc đoàn tụ kỳ diệu ấy không chỉ là câu chuyện về sự may mắn, mà còn là minh chứng cho tình yêu bền bỉ giữa con người và những "người bạn bốn chân". Dù thời gian có dài bao lâu, niềm tin và tình cảm ấy vẫn đủ mạnh mẽ để dẫn họ trở về với nhau.