Phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 265/QĐ-TTg ngày 10/2/2026 của Thủ tướng về việc phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương.

Cụ thể, Thủ tướng phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương tại TP.HCM.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương tại TP.HCM theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Tờ trình số 95/TTr-BGDĐT ngày 16/1/2026 về việc phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương.