Người đàn ông được giải thoát khỏi khối u hình đầu người khổng lồ sau 16 năm

(VTC News) -

Theo New York Post, bệnh nhân 65 tuổi, sống tại thành phố Kirov (Nga), nhiều năm qua chỉ dùng thuốc mỡ dân gian với hy vọng khối u sẽ tự tiêu biến. Tuy nhiên, thay vì nhỏ lại, khối u ngày càng to dần, cuối cùng đạt kích thước gần bằng đầu người, gây áp lực lớn lên vùng cổ.

Các bác sỹ tại Bệnh viện Lâm sàng khu vực Kirov cho biết, họ thực sự kinh ngạc khi nghe bệnh nhân kể lại quá trình tự chữa trị. Trưởng khoa phẫu thuật Igor Popyrin chia sẻ với hãng tin Izvestia: “Thông thường, loại khối u này phát triển chậm và gây đau đớn, vì thế nhiều bệnh nhân có xu hướng trì hoãn việc đi khám, hy vọng nó tự biến mất. Nhưng thực tế, điều đó là không thể".

Người đàn ông Nga đã cắt bỏ khối u khổng lồ ở gáy sau 16 năm. (Ảnh: X/@nexta_tv)

Theo chẩn đoán, đây là một khối u mỡ lành tính, hình thành giữa lớp da và cơ. Phòng khám Mayo cho biết, u mỡ thường có kích thước từ 2,5cm đến 5cm, mềm và không nguy hiểm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng có thể phát triển khổng lồ và thậm chí xoắn lại.

Popyrin khẳng định: “Một khi u mỡ phát triển lớn, không loại thuốc mỡ hay phương pháp dân gian nào có thể giúp ích. Cách duy nhất là phẫu thuật loại bỏ".

Điều khiến trường hợp này trở nên đặc biệt nguy hiểm là khối u nằm sát các mạch máu và dây thần kinh quan trọng ở cổ, trong đó có đám rối thần kinh cổ kết nối trực tiếp với tủy sống. Do đó, ca mổ đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ đã phải tính toán đường rạch sao cho khớp với vị trí cổ khi không còn khối u. Đặc biệt, bệnh nhân phải nằm nghiêng toàn bộ thời gian vì tư thế nằm ngửa tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sau nhiều giờ, ca mổ thành công, chấm dứt 16 năm sống chung với khối u của người đàn ông Nga. Trường hợp này cũng là lời cảnh báo cho những ai chần chừ trong việc đi khám, để bệnh tình tiến triển nặng nề mới tìm đến bác sĩ.

Tại Việt Nam, các bác sĩ gần đây cũng xử lý một trường hợp có khối u khổng lồ trên đầu. Bệnh nhân là ông Y.T.K. (58 tuổi, sống tại xã Ea Bhốk, Đắk Lắk). Từ nhỏ, ông đã có khối u ở vùng trán - thái dương bên phải. Đến tháng 4/2025, khối u phát triển nhanh bất thường, gây cảm giác ngứa ngáy và khó chịu.

Khối u khổng lồ trên đầu người đàn ông ở Đắk Lắk. (Ảnh: Uy Nguyễn)

Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ vào tháng 5, các bác sỹ khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên loại bỏ thành công khối u kích thước 15x10cm này.