Cụ ông cùng lúc mắc ba bệnh, mang khối u gần 3kg

(VTC News) -

Trước khi nhập viện, cụ ông 77 tuổi ở Hà Nội rối loạn tiểu tiện kéo dài, kèm theo tiểu khó, tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm, từng đợt tiểu máu. Đáng chú ý, vùng bìu phải xuất hiện một khối bất thường to nhanh, gây nặng nề, vướng víu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc đồng thời ba bệnh lý vùng niệu – sinh dục, trong đó nổi bật là khối u mỡ vùng bìu phải kích thước 12–15 cm, nặng gần 3 kg.

Bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật nội soi tuyến tiền liệt cách đây 7 năm, đồng thời mắc tăng huyết áp và tiểu đường. Tuy nhiên, do chủ quan không tái khám định kỳ, tình trạng rối loạn tiểu tiện tái phát và ngày càng nghiêm trọng hơn.

Gần một năm trở lại đây, khối u mỡ vùng bìu lớn nhanh bất thường, khiến bệnh nhân mệt mỏi kéo dài, ảnh hưởng chất lượng sống và sức khỏe tinh thần.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh.

TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E cho biết ê-kíp bác sĩ hội chẩn kỹ lưỡng và quyết định thực hiện phẫu thuật kết hợp để xử lý cùng lúc cả ba bệnh lý trong một ca mổ.

Theo các bác sĩ, với sự phát triển của phẫu thuật nội soi hiện nay, việc can thiệp đồng thời sẽ giúp người bệnh giảm thiểu số lần phẫu thuật, giảm nguy cơ gây mê, đặc biệt là ở bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh nền.

“Việc xử lý sớm khi khối u còn nhỏ sẽ giảm thiểu biến chứng và đơn giản hóa cuộc mổ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi vẫn đảm bảo xử lý triệt để nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa”, bác sĩ cho biết.

Ca mổ diễn ra thuận lợi. Các bác sĩ đã bóc tách, cắt bỏ hoàn toàn khối u mỡ khổng lồ vùng bìu, xử lý triệt để thoát vị bẹn phải và can thiệp tuyến tiền liệt. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục nhanh, các triệu chứng rối loạn tiểu tiện thuyên giảm rõ rệt, không còn khối bất thường vùng bìu, tâm lý thoải mái hơn hẳn.

Các bác sĩ khuyến cáo, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh thường gặp ở nam giới lớn tuổi, nếu không điều trị có thể gây rối loạn tiểu tiện kéo dài, thậm chí tiểu máu, nhiễm trùng. Tương tự, thoát vị bẹn và khối u vùng bìu là những bệnh lý ngoại khoa cần phát hiện sớm để tránh biến chứng.

Người bệnh, đặc biệt là nam giới trung niên và cao tuổi, khi gặp các triệu chứng bất thường như tiểu khó, tiểu máu, hoặc phát hiện khối lạ vùng bìu cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để khám và điều trị kịp thời.