Phạt tài xế ô tô con chạy vào làn khẩn cấp cao tốc, tạt đầu xe khác

Video: Ô tô con đi vào làn khẩn cấp cao tốc, tạt đầu xe khác

Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 vừa lập biên bản xử phạt với tài xế B.Q.V. (SN 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình) do có hành vi lái ô tô chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc.

Cơ quan chức năng xác định, tài xế V. lái ô tô BKS 90A-398.xx vi phạm vào 15h48 ngày 19/9 tại km 217+200 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Với lỗi vi phạm trên, lái xe V. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh ô tô do B.Q.V. cầm lái đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc, tạt đầu xe khác.

Trước đó, người dân phản ánh tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT về việc tài xế ô tô con có hành vi đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Đáng nói, tài xế ô tô trên còn có hành vi phóng nhanh, tạt đầu xe khác trên đường gây bức xúc.

Số điện thoại 078.9388.539 do Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT trực tiếp sử dụng để lắng nghe ý kiến phản ánh về những bất cập trong tổ chức, hạ tầng, tình hình trật tự, an toàn giao thông… Ngoài ra, người dân cũng có thể phản ánh thông tin qua các kênh khác như: Trang Facebook chính thức của Cục CSGT; số điện thoại trực ban của Cục CSGT (cố định: 06923.42608 hoặc di động: 0995.67.67.67); số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593)... Bên cạnh đó, người dân còn có thể phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic.