Phát Lộc khi tham gia gửi tiết kiệm tại BIDV

(VTC News) -

Bên cạnh 2.026 món quà Phát Lộc trúng thưởng với tổng trị giá 2 tỷ đồng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm, BIDV còn có quà tặng tiền mặt và lãi suất ưu đãi cố định lên tới 6,6%/năm dành cho khách hàng sử dụng sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc...

Gửi tiết kiệm BIDV trúng thưởng 2026 quà Phát Lộc

Để phục vụ nhu cầu gửi tiết kiệm của khách hàng vào dịp cuối năm 2025 và đón năm mới 2026, BIDV triển khai chương trình khuyến mại “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà” dành cho khách hàng gửi mới hoặc quay vòng tiền gửi tiết kiệm.

Từ nay đến hết 31/01/2026, mỗi giao dịch gửi tiết kiệm đủ điều kiện của khách hàng sẽ được nhận mã dự thưởng tham gia quay số may mắn. Trong chương trình, BIDV dành 2.026 giải thưởng với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Giải cao nhất - Giải Đại Phát Lộc - là một sổ tiết kiệm trị giá 686.868.686 đồng; bên cạnh đó là 2.025 Giải Phát Lộc, mỗi giải trị giá 666.666 đồng, như lời chúc tài lộc gửi tới khách hàng trong mùa Giáng sinh và năm mới.

Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên BIDV SmartBanking sẽ nhận gấp đôi mã dự thưởng so với giao dịch tại quầy, gia tăng gấp bội cơ hội trúng thưởng.

Chương trình áp dụng cho các kỳ hạn 6, 12, 13, 18 và 24 tháng, với số tiền gửi tối thiểu từ 100 triệu đồng. Đặc biệt, các khách hàng gửi tiết kiệm trong thời gian này được hưởng mức lãi suất cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu đầu tư an toàn và ổn định dịp cuối năm.

Khách hàng có thể tham gia gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng BIDV SmartBanking hoặc đến trực tiếp tại hơn 1.000 điểm giao dịch BIDV trên toàn quốc. Trong bối cảnh giao dịch số phát triển mạnh, BIDV kỳ vọng chương trình mang lại trải nghiệm thuận tiện, an toàn và nhiều ưu đãi cho khách hàng trên hành trình đón năm mới.

Chương trình sẽ kết thúc ngày 31/01/2026. Thông tin chi tiết liên quan đến chương trình được đăng tải trên website BIDV và tại các điểm giao dịch trên toàn quốc.

Nhận quà tiền mặt và hưởng lãi suất lên tới 6,6%/năm với Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc của BIDV

Trong bối cảnh thị trường tài chính liên tục biến động, nhiều khách hàng sở hữu nguồn tiền nhàn rỗi dài hạn có nhu cầu tìm kiếm những kênh đầu tư an toàn, lãi suất ổn định và ít rủi ro. Thấu hiểu điều đó, BIDV giới thiệu sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc - giải pháp đầu tư hấp dẫn dành cho khách hàng với mức lãi suất ưu đãi cố định lên tới 6,6%/năm.

Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc của BIDV được thiết kế như một kênh đầu tư trung và dài hạn, giúp khách hàng chủ động trong kế hoạch tài chính cho tương lai. Với số tiền gửi tối thiểu chỉ từ 300 triệu đồng/khoản, khách hàng đã có thể tham gia sản phẩm và ngay khi gửi tại quầy sẽ nhận thêm quà tặng tiền mặt, gia tăng giá trị khoản đầu tư ngay từ thời điểm ban đầu.

Cụ thể, đối với mỗi Chứng chỉ tiền gửi trị giá 300 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được quà tiền mặt 100.000 đồng cho kỳ hạn 15 đến 18 tháng và nhận 150.000 đồng đối với kỳ hạn 24 tháng. Đây là những lựa chọn phù hợp với các khách hàng có nguồn tiền tích lũy ổn định, mong muốn bảo toàn vốn và tối ưu sinh lời nhưng vẫn ưu tiên sự an toàn.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc là mức lãi suất ưu đãi cố định lên tới 6,6%/năm trong suốt kỳ hạn. Khách hàng không phải lo lắng trước các biến động lãi suất trên thị trường, từ đó dễ dàng lên kế hoạch chi tiêu, đầu tư cho những mục tiêu tài chính dài hạn như mua nhà, tích lũy cho con cái học tập hay chuẩn bị cho tuổi hưu trí.

Bên cạnh đó, BIDV mang đến sự linh hoạt trong phương thức trả lãi, khách hàng có thể lựa chọn nhận lãi định kỳ theo quý hoặc nhận lãi một lần vào cuối kỳ, tùy theo nhu cầu dòng tiền thực tế.

Không chỉ dừng ở lãi suất hấp dẫn, sản phẩm còn cho phép khách hàng rút trước hạn toàn phần hoặc một phần khi phát sinh nhu cầu sử dụng vốn đột xuất. Điều này giúp khách hàng chủ động hơn trong việc quản trị tài chính cá nhân mà vẫn đảm bảo được lợi ích tối ưu từ khoản tiền gửi. Kỳ hạn chứng chỉ tiền gửi đa dạng 15, 18 và 24 tháng, tạo thêm nhiều lựa chọn để khách hàng sắp xếp kế hoạch tài chính một cách linh hoạt, phù hợp với từng mục tiêu cụ thể.

Với Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc, BIDV kỳ vọng mang tới một giải pháp vừa an toàn, vừa hiệu quả cho nhóm khách hàng có tiền nhàn rỗi dài hạn, ưu tiên sự vững chắc, minh bạch và uy tín của ngân hàng. Sản phẩm không chỉ là một kênh sinh lời ổn định mà còn là cách để khách hàng yên tâm “giữ tiền” trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động.

Chương trình phát hành Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc được triển khai đến hết ngày 31/12/2025 tại tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch BIDV trên toàn quốc. Khách hàng quan tâm có thể đến trực tiếp điểm giao dịch gần nhất của BIDV để được tư vấn chi tiết và tham gia sản phẩm một cách nhanh chóng, thuận tiện.