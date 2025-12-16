Phát huy truyền thống 'Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang'

Trò chuyện thân mật với 80 phụ nữ quân đội tiêu biểu dự Đại hội, Tổng Bí thư khẳng định, gần 81 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong những chiến công ấy, có sự đóng góp rất quan trọng của phụ nữ quân đội; với gần 9 vạn chị em có mặt ở tất cả các loại hình đơn vị, đóng quân trên khắp mọi miền đất nước và ở hầu hết các lĩnh vực công tác.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ 8.

Tổng Bí thư đánh giá cao những thành tích và đóng góp của các đồng chí phụ nữ quân đội trong nghiên cứu, phát triển, làm chủ vũ khí, khí tài công nghệ cao; y, sinh học, chuyển đổi số; sáng tác tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, tự tôn, tự hào dân tộc trong thời gian vừa qua.

"Các đồng chí không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà còn hoàn thành tốt thiên chức của người vợ, người mẹ, là những người giữ lửa hạnh phúc gia đình, là hậu phương vững chắc để người thân yên tâm học tập, công tác. Tấm lòng nhân ái của Phụ nữ Quân đội được lan toả bằng các hành động nghĩa tình trong hoàn cảnh đồng chí, đồng bào gặp hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh, trong các phong trào thi đua 'đồng hành cùng chiến sỹ', 'mẹ đỡ đầu', 'bát nước thao trường'...

Nhiều chị em sẵn sàng xông pha vào nơi khó khăn, gian khổ, hy sinh, để giúp đỡ, bảo vệ nhân dân, được đồng bào và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, cảm phục, tin yêu… Tất cả những kết quả tốt đẹp đó khẳng định bản lĩnh, tài năng, trí tuệ và khát vọng cống hiến to lớn của Phụ nữ Quân đội trong thời kỳ mới", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi phải xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trong đó, cần coi trọng khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy vai trò của tổ chức Hội phụ nữ, tiềm năng, sức sáng tạo của từng hội viên phụ nữ trên mọi lĩnh vực công tác, tiếp tục thắp sáng và lan tỏa phẩm chất truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư yêu cầu, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho phụ nữ học tập, rèn luyện, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vừa hoàn thành tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình.

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đặc biệt, cần chú trọng phát hiện và bồi dưỡng ngày càng nhiều hơn nữa các nhân tố mới, các tấm gương tiêu biểu để tôn vinh, nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Quân đội và toàn xã hội; phấn đấu mỗi cá nhân Phụ nữ Quân đội là một gương sáng; mỗi gia đình là một điểm sáng trong đơn vị và khu dân cư.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu.

Dịp này, Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn và đề nghị, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII quán triệt nghiêm túc mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của Đại hội, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện cho phụ nữ quân đội đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, góp phần vào thành công chung của Đại hội để tô thắm và tiếp tục phát huy truyền thống “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.