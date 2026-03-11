Phát hiện xe vận chuyển hơn 2,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc trên cao tốc

(VTC News) -

Ngày 11/3, Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính, phối hợp với các lực lượng chức năng tiêu hủy toàn bộ hơn 2,6 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Chặn đứng xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm "bẩn"

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện hơn 2,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc được vận chuyển trên cao tốc. (Ảnh: H.T)

Trước đó, khoảng 23h ngày 10/3, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 89H-07.xxx.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 2.659 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm: Nội tạng động vật, xương ống động vật, mỡ động vật, chân trâu.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện Trần Văn T. (SN 1997, trú tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Cuối tháng 1 vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm từ thịt gia súc, gia cầm thuộc hộ kinh doanh T.V.Đ do ông Đ. làm chủ. Thời điểm kiểm tra, cơ sở có 9 công nhân đang giết, mổ, sơ chế, phân mảnh và phân loại thịt gia cầm để bán ra thị trường.

Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận cơ sở có nhiều hành vi vi phạm và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, như: không có bảng, biển, tiêu lệnh theo quy định; không có quy trình sản xuất, chế biến, giết mổ; chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản.

Cùng với đó, người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; rác thải phát sinh sau quá trình sơ chế, chế biến được để lẫn lộn với thực phẩm đã sơ chế; nước thải phát sinh từ hoạt động sơ chế, giết mổ được xả trực tiếp ra môi trường.

Kiểm tra trong hai kho đông lạnh bảo quản thực phẩm của cơ sở T.V.Đ chứa khoảng 10 tấn gà nguyên con và thực phẩm từ gà đa số không có tem, nhãn, không được đóng gói theo quy cách.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T.V.Đ chưa xuất trình được các loại hồ sơ, tài liệu liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.