Phát hiện vết nứt dài trên núi, di dời khẩn cấp 23 hộ dân ở Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Ngày 5/11, lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp với lực lượng quân đội, di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân sinh sống dưới chân đèo núi Phú Gia sau khi phát hiện vết nứt dài trên núi. Vết nứt dài khoảng 50 mét, rộng khoảng 4 mét có nguy cơ sạt trượt đất đá trên núi Phú Gia.

Vết nứt dài 50 mét được phát hiện trên núi Phú Gia. (Ảnh: NV)

23 hộ dân với 88 nhân khẩu cùng các vật dụng đẫ được di dời đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, không cho người dân vào nơi nguy hiểm.

Theo chính quyền địa phương, cách đây vài năm, núi Phú Gia từng xuất hiện vệt nứt dài khoảng 200 mét. Nơi đây được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định là khu vực nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao mỗi khi xảy ra mưa lũ.

Vết nứt tạo ra một điểm lở khoảng 20 mét trên núi Phú Gia.

Từ tối 4/11 đến chiều 5/11, trên địa bàn huyện xảy ra mưa to đến rất to. Dự báo, trong thời gian tới, mưa to vẫn tiếp diễn. Vì vậy, đất vùng gò đồi đạt trạng thái bão hòa nước, nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Đề phòng tình huống nguy hiểm xảy ra, các xã Lộc Tiến, Lộc Trì, Lộc Bình, Lộc Điền được UBND huyện Phú Lộc chỉ đạo khẩn trương triển khai sơ tán hàng trăm hộ dân ở vùng nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở. Đến chiều ngày 5/11, công tác di dời các hộ dân hoàn tất.