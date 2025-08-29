Phát hiện thi thể trôi về lòng hồ thủy điện Hủa Na

(VTC News) -

Trưa 29/8, người dân xã Thông Thụ (tỉnh Nghệ An) bàng hoàng phát hiện thêm một thi thể trôi dạt về khu vực đập phụ của thủy điện Hủa Na. Đây đã là thi thể thứ 4 được phát hiện trên lòng hồ thủy điện này chỉ trong chưa đầy một tuần.

Thi thể được phát hiện vào khoảng 8h sáng nay (29/8). Thi thể đã phân hủy nặng, chưa thể xác định được giới tính và danh tính. Chính quyền xã Thông Thụ đã báo cáo sự việc lên các cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Một thi thể nằm trong quan tài trôi về hồ thủy điện Hủa Na

Trước đó, ngày 25/8, người dân xã Thông Thụ cũng phát hiện 2 thi thể trôi dạt về khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na. Trong đó một thi thể được xác định là nữ, còn lại đã phân hủy từ lâu.

Đến ngày 28/8, thêm một thi thể khác kèm theo chiếc quan tài có dòng chữ nước ngoài tiếp tục được người dân phát hiện trên hồ.

Lãnh đạo xã Thông Thụ (tỉnh Nghệ An) cho biết, các thi thể phát hiện trước đây đã được địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức mai táng theo quy định. Hiện công an đang tiến hành các thủ tục nghiệp vụ để làm rõ danh tính và nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.