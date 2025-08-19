Phát hiện 2 thi thể dưới mương nước ở Nghệ An

(VTC News) -

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam (tỉnh Nghệ An), công an xã đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phát hiện 2 thi thể dưới mương nước trên địa bàn.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc

Theo thông tin ban đầu, chiều 19/8, một người dân đi cắt cỏ tại khu vực phía sau Lữ đoàn 215, đoạn qua xóm 1 xã Quỳnh Tam hoảng hốt phát hiện 2 thi thể nổi dưới mương, sau đó trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Tam cùng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, cả hai thi thể trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi nồng nặc.

Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ.