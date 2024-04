Phát hiện một công ty ở Đà Nẵng xả khí thải ra môi trường vượt mức cho phép

(VTC News) -

Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa phối hợp Ban quản lý hạ tầng Khu Công nghiệp Đà Nẵng kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường với chi nhánh Công ty cổ phần Long Khải (địa chỉ Lô 16 đường số 1 Khu Công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Qua kiểm tra cho thấy, công ty có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định, hợp đồng, chứng từ thu gom chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, nước thải được xử lý.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện đo khí thải lò hơi xả ra môi trường thì phát hiện hàm lượng carbon monoxide (CO) vượt quy chuẩn cho phép.

Lực lượng chức năng đang thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, đo tiếng ồn tại cơ sở kinh doanh.

Trước đó, ngày 6/4, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Sơn Trà phối hợp Công an phường Phước Mỹ, Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, đo tiếng ồn tại Hộ kinh doanh Phủi (địa chỉ đường Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ).

Kết quả đo của lực lượng chức năng cho thấy, tiếng ồn là 56,5 dBA (vượt quy chuẩn), cơ sở sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đội mũ, đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay, không có dụng thu gom, chứa đựng rác thải bảo đảm vệ sinh.

Hiện các vi phạm của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nói trên bị đoàn kiểm tra lập biên bản, tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.