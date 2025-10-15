Phát hiện loạt sản phẩm dầu thực vật giả, kém chất lượng, bán khắp nơi

(VTC News) -

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên, qua quá trình điều tra và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (địa chỉ: thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên). Tại đây, nhiều sản phẩm dầu thực vật không đảm bảo chất lượng đang sản xuất và lưu thông trên thị trường.

Các mặt hàng bị phát hiện gồm: Dầu thực vật CHICA, Dầu đậu nành CHICA, Dầu thực vật TAMIN GOLD, Dầu thực vật GOLDMAX, Dầu thực vật TỐT, Dầu thực vật MEGAFOOD.

Kết quả giám định cho thấy, đây là những sản phẩm kém chất lượng, có dấu hiệu giả mạo và đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dầu thực vật CHICA được xác định là hàng giả, kém chất lượng.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên đề nghị người dân, cơ sở kinh doanh thực phẩm cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không mua bán hoặc sử dụng các sản phẩm mang các nhãn hiệu nêu trên.

Đồng thời, khuyến khích người dân phối hợp cùng cơ quan chức năng để giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lưu hành hàng giả, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tháng 4/2025, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty TNHH Famimoto Việt Nam tại khu Đồng Đồi, xã Thụy Vân, sản xuất lượng lớn mì chính, dầu ăn, hạt nêm, bột canh có dấu hiệu giả. Đây đều là các sản phẩm thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân nên cảnh sát tập trung triệt phá.

Dầu ăn sẽ được cho vào chai mang nhãn hiệu "dầu ăn thượng hạng Boat Brand - thương hiệu xuất xứ Singapore" và "dầu thực vật Fami Gold - sản xuất từ 100% nguyên liệu nhập khẩu Singapore". Các sản phẩm làm giả, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đều tự công bố sản phẩm.

Đột kích xưởng và kho hàng của công ty, cảnh sát tạm giữ hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả; gần 84 tấn phụ gia các loại; hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa... và dây chuyền sản xuất đóng gói.