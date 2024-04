Phát hiện lô tân dược trị giá 7 tỷ trong kho sân bay Tân Sơn Nhất

(VTC News) -

Tối 10/4, Đội 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM mở rộng điều tra vụ bắt lô hàng thuốc tân dược có giá trị lớn trong kho sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, vào tối 9/4, lực lượng chức năng kiểm tra chiếc xe tải mang BKS 29C-692.68 dừng đậu trong khuôn viên kho Quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất có dấu hiệu khả nghi.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số thuốc tân dược. Ảnh CACC

Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện thấy nhiều thuốc tân dược ngoại nhập các loại. Các loại thuốc này có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định và không có hoá đơn chứng từ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có hơn 18.000 hộp thuốc có giá trị ước tính vào khoảng 7 tỷ đồng.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã thu giữ số tang vật để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Trước đó, ngày 8/10/2023, Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Lê Văn Ngọc (43 tuổi, quận Gò Vấp) và Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi, quận Bình Tân) về tội buôn lậu.

Nguyễn Anh Tuấn đã vận chuyển 12 điện thoại di động iPhone 14 Pro Max mới từ Thái Lan về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng không khai báo hải quan, bị Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện nên bàn giao cho Công an TP.HCM điều tra.

PC01 xác định Nguyễn Anh Tuấn và đồng bọn đã buôn lậu hơn 600 điện thoại iPhone 14 Pro Max với giá trị gần 20 tỷ đồng từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không qua Cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Để buôn lậu trót lọt, Nguyễn Anh Tuấn và đồng bọn đã móc nối với Lê Văn Ngọc, là nhân viên kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật máy bay (VAECO), trực thuộc Tổng Công ty hàng không Việt Nam, phụ trách bảo dưỡng máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Kết quả điều tra xác định, Lê Văn Ngọc đã nhận số tiền hơn 500 triệu đồng để giúp sức cho hoạt động buôn lậu của Nguyễn Anh Tuấn và đồng bọn.