Phát hiện hơn 1.700 virus cổ đại dưới đáy Biển Đông

(VTC News) -

Trong cuộc thám hiểm gần đây bằng robot lặn hiện đại, các nhà hải dương học phát hiện thế giới vi sinh vật đáng kinh ngạc bên trong Hố Rồng nằm tại Biển Đông. Đây được mệnh danh là hố xanh sâu nhất hành tinh với độ sâu hơn 300 m, nơi ánh sáng mặt trời và oxy gần như không thể chạm tới.

Một hố sâu dưới đáy đại dương. (Nguồn: Globaltimes)

Tại các tầng nước sâu thiếu oxy (anoxic), nhóm nghiên cứu đã xác định được sự hiện diện của 1.730 loại virus, phần lớn là những loài hoàn toàn mới, chưa từng được ghi nhận trong lịch sử y sinh.

Những virus này đã tồn tại và tiến hóa trong một môi trường bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong suốt khoảng 14.000 năm qua.

Khác với những lo ngại về dịch bệnh, các chuyên gia khẳng định các virus này chủ yếu là "virus thực khuẩn" (bacteriophages). Chúng chỉ tấn công các vi khuẩn sống trong môi trường khắc nghiệt này để duy trì sự cân bằng sinh thái dưới lòng hố sâu.

Phát hiện trên giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về cách sự sống có thể tồn tại và thích nghi trong những điều kiện cực đoan nhất, tương tự như môi trường trên các hành tinh khác.

Lối vào Hố Rồng với hình dạng giống chiếc giày múa ba lê - cấu trúc độc đáo dưới Biển Đông, nơi các nhà khoa học phát hiện hơn 1.700 loại virus cổ đại. (Nguồn: Nature)

Hố Rồng không chỉ là kỳ quan thiên nhiên với sắc xanh huyền bí mà còn là "phòng thí nghiệm tự nhiên" lưu giữ dữ liệu khí hậu và sinh học của Biển Đông qua hàng vạn năm.

Các nhà khoa học cho biết, việc nghiên cứu cộng đồng virus trên sẽ cung cấp những manh mối quan trọng về cách hệ sinh thái biển phản ứng với các biến đổi của môi trường và dòng chảy đại dương trong quá khứ.

Hiện tại, các viện nghiên cứu hải dương tiếp tục sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa (ROV) để thu thập thêm mẫu vật, với hy vọng giải mã toàn bộ bản đồ gene của cộng đồng virus tại "vùng đất bị lãng quên" này.