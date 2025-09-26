Nữ Công an nhặt được của rơi, trả lại tài sản cho người dân

(VTC News) -

Ngày 26/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiến hành trao trả tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng cho người dân sau khi được một cán bộ công an phát hiện và bàn giao.

Lực lượng Công an trả lại toàn bộ tài sản giá trị hơn 400 triệu đồng cho người đánh mất.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 25/9, Thiếu tá Lê Thị Ngọc Tú, cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Nghệ An, trong lúc đi công tác đã phát hiện một chiếc túi xách màu đen. Bên trong có 150 tờ tiền mệnh giá 100 USD, 47 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, một điện thoại iPhone 7 Plus cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó, Thiếu tá Tú đã mang tài sản đến trụ sở công an, bàn giao để xác minh, tìm trả cho chủ nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định chủ sở hữu là anh Phạm Ngọc Hiến (SN 1984, trú tại phường Vinh Phú, Nghệ An).

Tối cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao trả toàn bộ số tài sản cho anh Hiến theo đúng quy định. Anh Hiến bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an vì hành động nhân văn, trách nhiệm với nhân dân.