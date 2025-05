Kem chống nắng chỉ số SPF 2,4 nhưng nhãn ghi 50: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương và doanh nghiệp trên toàn quốc siết chặt kiểm tra, giám sát chất lượng mỹ phẩm chống nắng, sau loạt vi phạm nghiêm trọng bị phát hiện.

Chỉ đạo này được đưa ra nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng về tăng cường đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Theo văn bản của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), các sở y tế phải khẩn trương rà soát toàn bộ phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có tính năng chống nắng đã được tiếp nhận. Những hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ bị thu hồi. Đồng thời, lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra việc ghi nhãn, quảng cáo và xác minh chỉ số SPF thực tế của sản phẩm.

Các trung tâm kiểm nghiệm được giao nhiệm vụ lấy mẫu ngẫu nhiên các sản phẩm chống nắng đang lưu hành trên thị trường để kiểm tra chỉ số SPF. Những sản phẩm sai lệch thông tin hoặc không đạt chất lượng sẽ bị thu hồi, tiêu hủy và xử phạt theo quy định.

Kem chống nắng được xem là “vũ khí” không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hàng ngày.

Bộ cũng nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc rà soát lại hồ sơ sản phẩm, đặc biệt là phương pháp và kết quả xác định chỉ số SPF. Nội dung trên nhãn mác phải thống nhất với hồ sơ công bố và tuân thủ hướng dẫn ghi nhãn của ASEAN.

Động thái siết chặt hậu kiểm được đưa ra trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa dối người tiêu dùng bằng thông tin sai lệch, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, ngày 16/5, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi toàn quốc sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body (tuýp 100g) do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group phân phối.

Lý do là mẫu sản phẩm khi kiểm nghiệm chỉ có chỉ số SPF 2,4 - quá thấp so với con số SPF 50 được in trên nhãn, gây hiểu lầm nghiêm trọng về công dụng bảo vệ da. Ngoài ra, phiếu công bố sản phẩm do Sở Y tế Đồng Nai cấp cũng không có thông tin về chỉ số SPF, cho thấy sai phạm trong công bố và ghi nhãn sản phẩm.

Cơ sở sản xuất là Công ty TNHH EBC Group, nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai. Bộ Y tế yêu cầu ngừng sử dụng, thu hồi toàn bộ lô sản phẩm vi phạm và xử lý nghiêm các bên liên quan.

Sau vụ việc, Đoàn Di Băng - người nổi tiếng gắn liền với thương hiệu Hanayuki lên tiếng xin lỗi người tiêu dùng, cam kết hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm, đồng thời tạm ngừng kinh doanh toàn bộ các sản phẩm do EBC sản xuất để rà soát lại chất lượng. VB Group – công ty do chồng cô làm Tổng giám đốc cũng khẳng định là “bên thiệt hại trực tiếp” trong vụ việc vì nhập hàng từ nhà máy.