Phát hiện cơ sở không có giấy phép kinh doanh, dùng hóa chất tẩy trắng hoa chuối

(VTC News) -

Ngày 26/8, Công an phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng cho biết, vừa tiến hành kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm tại khối phố 4.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sơ chế hoa chuối có dấu hiệu sử dụng hóa chất để tẩy trắng, trước khi phân phối ra thị trường. Chủ cơ sở là bà T.T.M. (SN 1978, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Bà M. sử dụng hóa chất để tẩy trắng hoa chuối. (Ảnh: C.A)

Thời điểm kiểm tra, bà M. không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh cũng như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Công an thu giữ 1,41kg bột màu trắng không nhãn mác (bà M. khai là chất Meta để tẩy trắng hoa chuối), 3 chai dung dịch hóa chất ngâm hoa chuối, 7,4kg hoa chuối đã qua xử lý bằng hóa chất.

Bước đầu, bà M. thừa nhận đã dùng chất trên để ngâm hoa chuối ngay trong đêm. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng xác định hóa chất mà bà M. sử dụng là Natri Metabisulfit – một loại phụ gia có thể được dùng trong thực phẩm. Tuy nhiên nếu lạm dụng, vượt ngưỡng cho phép sẽ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện Công an phường đang tiếp tục trưng cầu giám định hàm lượng hóa chất trong số hoa chuối đã qua sơ chế để xử lý.