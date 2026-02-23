Phát hiện 2 thi thể dưới mương nước ở Gia Lai, ô tô nằm cách hiện trường 100m

(VTC News) -

Sáng 23/2, người dân xã Bình An (Gia Lai) phát hiện 2 thi thể vướng vào cống nước tại mương Vân Phong; cách đó khoảng 100m là chiếc ô tô Kia Morning cũng nằm dưới mương.

Chiếc xe được cẩu lên.

Ông Mai Xuân Hậu, Chủ tịch UBND xã Bình An, tỉnh Gia Lai thông tin, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 thi thể mắc kẹt tại cống nước ở mương Vân Phong, thôn Phú Lạc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện một ô tô con hiệu Kia Morning mang biển kiểm soát 51F-708.22 nằm dưới mương nước, cách vị trí thi thể khoảng 100m.

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc.

Qua xác minh, danh tính nạn nhân nam được xác định là Châu Văn B. (SN 2001, trú Kbang, tỉnh Gia Lai) và một nạn nhân nữ là Trịnh Thị N.H. (SN 1995, trú xã Kongiang, tỉnh Gia Lai).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.