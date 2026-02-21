Phát hiện thi thể nam giới tại bãi biển Tuy Hoà

(VTC News) -

Sáng 21/2, Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) phát đi thông báo tìm thân nhân của một nam giới được phát hiện tử vong tại khu vực bãi biển thuộc khu phố Nguyễn Đình Chiểu.

Trước đó, ngày 20/2, đơn vị tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực trên.

Biển Tuy Hòa xảy ra vụ đuối nước trong dịp Tết.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân cao khoảng 1,66m, độ tuổi từ 60–70; tóc đen bạc, dài trùm tai, xoăn tự nhiên. Khi được phát hiện, người này mặc áo sơ mi dài tay màu xanh, quần đùi thể thao màu đen đỏ; tay trái đeo vòng nhựa màu nâu có dòng chữ “Nam mô A Di Đà Phật”.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có một số giấy tờ, vật dụng liên quan, trong đó có tờ giấy ghi tên Nguyễn Quốc Dũng (65 tuổi), địa chỉ: xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Công an phường Tuy Hòa đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan, liên hệ Công an phường Tuy Hòa (địa chỉ: 233 Nguyễn Tất Thành, phường Tuy Hòa; điện thoại: 02573.888.809) để phối hợp giải quyết.

Những ngày qua, khu vực bãi biển Tuy Hòa có sóng nhỏ, thời tiết thuận lợi nên lượng du khách đến tắm biển, vui chơi khá đông; tuy nhiên cũng đã ghi nhận 1 vụ đuối nước vào trưa 20/2.