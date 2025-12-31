Dưới những mái chùa cổ kính rêu phong hay giữa không gian số đầy chuyển động hôm nay, Phật giáo Việt Nam vẫn giữ một mạch chảy không đứt đoạn: hộ quốc an dân. Đó không chỉ là lý tưởng tôn giáo, mà là lựa chọn lịch sử - khi đạo Phật gắn số phận mình với vận mệnh dân tộc, lấy an nguy của đất nước và sự yên ổn của nhân dân làm thước đo cho giá trị nhập thế, cho chính sự tồn vong của mình.

Tuyến bài "Phật giáo Việt Nam: Hộ quốc an dân trong hành trình cách mạng" lần theo mạch nguồn ấy qua những lát cắt giàu chi tiết và thấm đẫm cảm xúc, 5 kỳ viết là 5 tiếng chuông chùa điểm trong cùng một đường dây lịch sử:

- Từ đêm tháng 3/1945 ở chùa Đồng Kỵ khi cửa thiền trở thành pháo đài của cách mạng

- Qua ba thập niên chiến tranh áo cà sa hóa chiến bào và tiếng chuông hóa hiệu lệnh của ý chí độc lập

- Đến thời bình và hội nhập - khi hộ quốc an dân là góp phần an sinh xã hội, từ thiện, tham gia phòng chống dịch COVID-19, giữ vững chủ quyền biển đảo, làm ngoại giao nhân dân - văn hóa - tâm linh

- Và trong kỷ nguyên số - Phật giáo bước vào thử thách mới của niềm tin, chuẩn mực, minh bạch, trách nhiệm xã hội

- Để cuối cùng hội tụ ở thông điệp mạnh mẽ: Vận mệnh dân tộc chính là không gian để Phật giáo Việt Nam thực hành từ bi và trí tuệ một cách cụ thể nhất.

Đọc tuyến bài đa phương tiện này, độc giả sẽ nghe được “một thứ âm thanh” xuyên thời gian: không chỉ là tiếng chuông chùa, mà là nhịp đập của tinh thần Việt - khi đạo không rời đời, và “hộ quốc an dân” là một lời nguyện đã đi qua lịch sử bằng những bước chân rất thật.

Mời độc giả đón đọc tuyến bài

* Xin trân trọng cảm ơn Chư tôn đức trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các đồng nghiệp tại Cổng thông tin Phật giáo, Phật sự Online, báo Giác Ngộ, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, Ban Tổ chức hội thảo khoa học “Đạo Phật với cách mạng Việt Nam”, một số website và facebook các chùa, cùng các tác giả ảnh Lương Ý, Nguyễn Đức Nghĩa, Minh Tú, Hoàng Thọ, Đắc Huy, Minh Đức… đã chỉ dạy, cho phép sử dụng những bức ảnh quý và các tham luận khoa học góp phần làm nên chiều sâu và sức lan tỏa cho tuyến bài.