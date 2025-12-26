Phạt 97,5 triệu đồng xe khách giường nằm 34 chỗ chở 47 người trên cao tốc

(VTC News) -

Ngày 26/12, đại diện Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết, đơn vị xử lý một xe khách giường nằm chở quá số người quy định khi đi trên cao tốc.

Xe khách vi phạm. (Ảnh: C08)

Cụ thể, khoảng 15h50 cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải, tổ công tác của Đội 6 phát hiện và dừng kiểm tra xe khách giường nằm do tài xế N.V.V. (52 tuổi, trú tỉnh Nam Định cũ) điều khiển, đang lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định xe chở 47 hành khách, trong khi theo quy định chỉ được phép chở 34 người, vượt quá 13 hành khách. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế về hành vi chở quá số người quy định.

Với vi phạm này, tài xế bị phạt 1,5 triệu đồng đối với mỗi hành khách vượt quá, tổng số tiền phạt là 19,5 triệu đồng. Chủ phương tiện bị xử phạt 6 triệu đồng cho mỗi hành khách dư, tương ứng mức phạt 78 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với cả tài xế và chủ xe là 97,5 triệu đồng.

Sau khi lập biên bản, lực lượng CSGT yêu cầu nhà xe bố trí phương tiện khác để tiếp tục chở 13 hành khách vượt quá, bảo đảm an toàn và đúng quy định pháp luật.