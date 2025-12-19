Gia đình gặp nạn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, bé trai 9 tháng tuổi tử vong

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Nam Đông (TP Huế) xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu các nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 19/12, xe cứu thương của Đội 0 đồng Huế - SOS75 chuyển bốn nạn nhân trong cùng một gia đình đến Trung tâm Y tế Nam Đông.

Hiện trường vụ tai nạn

Các nạn nhân bao gồm: Anh N.M.H.N (22 tuổi), vợ là chị T.T.D.H (20 tuổi), ông H.V.H (50 tuổi, cha anh N) và cháu N.M.Q (9 tháng tuổi). Cả gia đình cùng trú tại xã Điện Bàn (TP Đà Nẵng).

Tuy nhiên, khi đến cơ sở y tế, cháu Q được xác định đã tử vong. Ba người lớn còn lại bị chấn thương phần mềm, hiện đang được các y bác sĩ tích cực chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

Trước đó, gia đình anh N đi ô tô con lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến Km 13 (đoạn qua xã Khe Tre, TP Huế), xe bất ngờ mất lái, tông vào vật cứng bên đường.

Tại hiện trường, ô tô hư hỏng nặng phần đầu. Có dấu hiệu cho thấy xe đã tông vào khối bê tông ở bên lề đường.

Cách đây hơn 20 ngày trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên cũng xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe bán tải làm 1 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 6/12, ô tô tải chở hàng (chưa rõ biển số và danh tính người điều khiển) chạy hướng Huế - Đà Nẵng, khi đến Km 12+800 cao tốc La Sơn - Hoà Liên thì xảy ra sự cố mất phanh. Do không làm chủ được tốc độ, xe tải lao vào một ô tô bán tải chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến ô tô bán tải bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối, trên xe thời điểm này có 4 người. Vụ tai nạn làm ít nhất một người bị thương, chiếc xe biến dạng, hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để trên khai công tác bảo vệ hiện trường, ứng cứu người, phương tiện bị nạn và thực hiện điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang trong quá trình thi công mở rộng lên 4 làn xe. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng vừa có thông báo gửi các cơ quan liên quan về việc thông báo tiếp tục phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến.