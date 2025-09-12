Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin bác sĩ nội trú Bệnh viện Bạch Mai không có lương

(VTC News) -

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng đăng tải thông tin sai sự thật về bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản trên mạng xã hội Threads đăng tải bài viết lan truyền thông tin sai sự thật về điều kiện làm việc, chế độ chính sách của bác sĩ nội trú trong thời gian học tập và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai.

Thông tin sai sự thật về chế độ chính sách của bác sĩ nội trú trong thời gian học tập và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai.

Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định chủ tài khoản này là Đ.N.L.H. (SN 1993, trú tại Nghĩa Đô, Hà Nội).

Ngày 11/9, Phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với Đ.N.L.H. Tại cơ quan công an, chị H. thừa nhận hành vi tự bịa đặt ra nội dung để “câu tương tác” nhằm phục vụ việc bán hàng online. Chị H. nhận thức hành vi vi phạm của bản thân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Bạch Mai đồng thời gỡ bỏ bài viết trên và cam kết không tái phạm.

Công an Hà Nội làm việc với Đ.N.L.H.

Phòng An ninh chính trị nội bộ lập hồ sơ xử lý chị H. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân”.

Công an Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.