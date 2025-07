Công an Hà Nội cảnh báo việc lan truyền thông tin sai lệch liên quan nhân sự Đại hội Đảng

(VTC News) -

Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đây là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm để lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo tiêu biểu, xây dựng định hướng chiến lược quan trọng, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

Công an TP Hà Nội cho biết một số thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang lợi dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bóp méo nhằm gây nhiễu loạn dư luận, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

"Những hành vi này thường núp bóng dưới dạng "phân tích", "bình luận", hoặc "góp ý xây dựng" nhưng thực chất là sự bịa đặt, thổi phồng, xuyên tạc về công tác nhân sự, quy trình tổ chức Đại hội, công tác điều hành và các chủ trương của Đảng; thậm chí còn cố tình cắt ghép, đưa tin sai lệch để tạo sự hoài nghi, chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết và tạo bất ổn trong xã hội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội", công an Hà Nội thông tin.

Trước thực trạng này, theo Công an TP Hà Nội, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động kiểm chứng thông tin; không chia sẻ, bình luận, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng, các thông tin "xấu, độc".

Đồng thời, người dân cần tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là Luật An ninh mạng và các quy định liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội.

Bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng tung tin giả, xuyên tạc trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội đề nghị các cơ quan chức năng cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin chính thống để định hướng dư luận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quá trình tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

"Đây không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân yêu nước. Hãy cùng nhau chung tay xây dựng một không gian mạng lành mạnh, an toàn, góp phần vào thành công của Đại hội và sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước", theo Công an TP Hà Nội.

Để phòng ngừa và ngăn chặn việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân 4 nội dung.

Nâng cao cảnh giác và nhận thức: Luôn cảnh giác với các thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nhân sự, công tác tổ chức Đại hội Đảng; nhận thức rõ rằng mọi thông tin chính thống đều được công bố bởi cơ quan Đảng, Nhà nước và báo chí chính thống.

Không tự ý đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng: Không đăng, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được xác minh, mang tính suy đoán, đồn đoán về nhân sự, nội dung Đại hội; tránh tiếp tay lan truyền thông tin xấu, độc có thể bị lợi dụng để chống phá, gây rối nội bộ hoặc làm mất uy tín tổ chức Đảng.

Tìm hiểu thông tin từ nguồn chính thống: Trang web chính thức của Đảng, Chính phủ, địa phương; các cơ quan báo chí hợp pháp của Việt Nam.

Chủ động phản ánh các thông tin sai lệch: Khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân cần báo cáo đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương gần nhất để có biện pháp xử lý; không lan truyền những nội dung sai sự thật để tránh gây hậu quả pháp lý.