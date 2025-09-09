Xử lý nhóm người Trung Quốc phát tán clip thông tin sai sự thật trên mạng

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Phòng An ninh đối ngoại vừa phối hợp với Công an xã Tả Van phát hiện và xử lý nhóm người nước ngoài có hành vi đăng tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 5/9, lực lượng chức năng phát hiện ba đoạn clip phát trực tiếp trên nền tảng Douyin (Trung Quốc). Các clip này chứa nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc liên quan đến phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại một số bản làng thuộc xã Tả Van, tỉnh Lào Cai.

Nội dung clip không chỉ gây hiểu lầm, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của địa phương mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến hoạt động du lịch và an ninh trật tự.

Nhóm người nước ngoài đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh đối ngoại phối hợp với Công an xã Tả Van xác minh, làm rõ nhóm người Trung Quốc là chủ tài khoản phát tán các clip.

Những người này được mời về trụ sở công an để làm việc, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai lệch đã đăng tải.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, hành vi phát tán thông tin xấu độc, xuyên tạc phong tục tập quán không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn làm tổn hại đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện hành vi tung tin giả, góp phần bảo vệ môi trường mạng lành mạnh và giữ gìn hình ảnh văn hóa, du lịch của địa phương.