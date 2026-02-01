Phản ứng bất ngờ của Duyên Quỳnh trước nghi vấn hát nhép ở lễ trao giải âm nhạc

(VTC News) -

Duyên Quỳnh đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau sự cố xảy ra trong tiết mục mở màn của lễ trao giải Làn sóng xanh 2025.

Theo đoạn video được chia sẻ, nữ ca sĩ có phần trình diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình. Sau phần điệp khúc đầu tiên, khi bản nhạc chuyển sang đoạn quãng nghỉ, Duyên Quỳnh buông micro theo thói quen trình diễn.

Tiết mục "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" của Duyên Quỳnh tại Làn sóng xanh gây tranh cãi.

Nữ ca sĩ không căn chỉnh chính xác thời điểm chuyển sang phần hát tiếp theo. Vì vậy, giọng hát vẫn vang lên trong khoảng thời gian micro được hạ xuống. Duyên Quỳnh sau đó mất khoảng vài giây để đưa micro trở lại vị trí.

Tình huống này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng sự cố khiến tiết mục thiếu trọn vẹn, thậm chí đặt nghi vấn về việc sử dụng bản thu sẵn. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là lỗi kỹ thuật hoặc sơ suất trong việc xử lý micro trên sân khấu trực tiếp.

Trên trang cá nhân, trước những bình luận nhắc đến sự cố, Duyên Quỳnh đã phản hồi ngắn gọn, xin rút kinh nghiệm cho những lần biểu diễn sau.

Hiện đoạn clip vẫn tiếp tục được chia sẻ và bàn luận, trở thành một trong những chủ đề được chú ý xoay quanh lễ trao giải Làn sóng xanh năm nay.

Nguyễn Duyên Quỳnh sinh năm 1990 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông nhưng Duyên Quỳnh lại được trời phú cho giọng hát đầy nội lực.

Vừa học xong lớp 11, Duyên Quỳnh một mình lên TP.HCM học Nhạc viện. Tốt nghiệp, cô đầu quân về Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO), thành lập nhóm hát bè, dựng hợp xướng và viết nhạc.

Ca sĩ Duyên Quỳnh.

Năm 2019, Duyên Quỳnh giành được nhiều tình cảm của khán giả khi giành quán quân Người kể chuyện tình. Cùng năm, cô tiếp tục đạt được giải á quân Ban nhạc quyền năng. Sau đó, cô tiếp tục đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Tỏa sáng sao đôi cùng ca sĩ Minh Sang.

Thành công từ các cuộc thi, Duyên Quỳnh tích cực hoạt động nghệ thuật, cô tham gia nhiều chương trình và cũng năng nổ làm sản phẩm cho riêng mình.

Bên cạnh ca hát, Duyên Quỳnh cùng là ca sĩ lồng tiếng cho hiều dự án phim, trong đó nổi bật là nhân vật Isabela trong bom tấn Encanto.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình là ca khúc nằm trong album cùng tên, từng được tác giả Nguyễn Văn Chung ra mắt hồi năm 2023 qua giọng hát của Duyên Quỳnh. Bài hát ban đầu ra mắt nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).

Thành công của ca khúc trong thời gian qua giúp Duyên Quỳnh trở thành cái tên gây chú ý, được mời biểu diễn ở nhiều sân khấu khác nhau. Đây được xem là bước đầu trong hành trình làm nghề, giúp giọng ca 9X trung thành với hướng đi mình đã chọn - lan tỏa những năng lượng tích cực, sự yêu thương đến mọi người.

Phiên bản đầu của bài hát từng mang tiết tấu sôi nổi nhưng được điều chỉnh để phù hợp hơn với tinh thần thiêng liêng của cái tên Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Ngay khi nghe bản mới, Duyên Quỳnh lập tức đồng thuận, không chỉnh sửa thêm. Nữ ca sĩ chia sẻ, từ trước đến nay cô chỉ tâm niệm rằng được đứng trên sân khấu và lan tỏa tình yêu nước đến mọi người là một niềm hạnh phúc lớn.