Hòa Minzy 'càn quét' đề cử Làn Sóng Xanh 2025

(VTC News) -

Ban tổ chức giải thưởng Làn Sóng Xanh 2025 vừa công bố danh sách những hạng mục giải thưởng năm nay. Theo đó, lễ trao giải năm nay có 12 hạng mục giải thưởng.

Đáng chú ý, Hòa Minzy là nghệ sỹ chiếm áp đảo trong bảng đề cử của giải thưởng. Với MV Bắc Bling, nữ ca sỹ hiện diện ở 5 hạng mục quan trọng gồm "Bài hát hiện tượng", "Ca khúc của năm", "Sự kết hợp xuất sắc", "Hòa âm phối khí" và "MV của năm".

Ngoài ra, nữ ca sỹ còn được đề cử ở hạng mục "Ca khúc nhạc phim được yêu thích" với Nỗi đau giữa hòa bình (nhạc phim Mưa đỏ). Chính vì thế, cuộc đua giành cúp "Nữ ca sĩ của năm" không thể thiếu sự góp mặt của giọng ca sinh năm 1995. Hòa Minzy sẽ tranh giải thưởng này cùng Đông Nhi, Phương Mỹ Chi, Min và Văn Mai Hương.

Có thể nói, 2025 là năm rực rỡ nhất của Hoà Minzy tại Làn Sóng Xanh với tổng cộng 8 đề cử.

Hòa Minzy áp đảo danh sách để cử.

Về phía nam nghệ sỹ, Soobin cũng khẳng định vị thế "toàn năng" với 4 đề cử gồm: "Ca khúc nhạc phim được yêu thích", "Sự kết hợp xuất sắc", "MV của năm" và "Nam ca sĩ của năm". Ngoài ra, anh cũng có 2 đề cử "gián tiếp” tại hạng mục "Hòa âm phối khí" (ca khúc Mục hạ vô nhân) và "Nhà sản xuất của năm" (SlimV với Soobin live concert: ALL-ROUNDER). Như vậy, Soobin cũng có số lượng đề cử đáng nể tại 6 hạng mục.

Điều đặc biệt của Làn Sóng Xanh 2025 khi lần đầu tiên divo Tùng Dương được đề cử mảng nhạc trẻ. Việc một giọng ca chuyên về dòng nhạc hàn lâm và nhạc đỏ nằm trong hạng mục "Bài hát hiện tượng" (Tái sinh) và "Nam ca sỹ của năm" cho thấy sự hoạt động năng nổ cũng như khả năng "trẻ hoá âm nhạc" của nam ca sỹ này.

Hiện tượng mới nổi bật năm nay là Nguyễn Hùng khi sở hữu hai ca khúc Còn gì đẹp hơn và Phép màu, mang về cho anh tổng cộng 5 đề cử ở các hạng mục quan trọng. Đáng chú ý, cả 2 ca khúc không chỉ giúp anh khẳng định năng lực sáng tác mà còn ghi dấu ấn khi anh trực tiếp diễn xuất, tạo nên sự kết nối hiếm có giữa âm nhạc và điện ảnh.

Nguyễn Hùng là nhân tố mới nổi bật của Làn Sóng Xanh 2025.

Năm nay, ban tổ chức quyết định trao giải "Thành tựu Làn Sóng Xanh" cho ca sỹ Hồng Nhung và Quang Linh. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những ca sĩ, nhạc sĩ có đóng góp bền bỉ, lâu dài cho thương hiệu Làn Sóng Xanh và nền âm nhạc Việt Nam.

Trước đó, giải "Thành tựu Làn Sóng Xanh" từng được trao cho Lam Trường, Phương Thanh (2021); Đan Trường - Cẩm Ly (2022); Mỹ Linh (2023); nhạc sĩ Dương Thụ và Bảo Chấn (2024).